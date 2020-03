De Magistris: "Virus da Campania? Ci avrebbero sparato addosso"

Stanno facendo discutere alcune dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino di Napoli Luigi De Magistris relativamente all'allarme Coronavirus durante un intervento effettuato ai microfoni di "Radio Crc".

"Immaginate che sarebbe stato se questo virus invece che partire dalla Lombardia fosse partito dalla Campania. Il primo decreto legge sarebbe stato schierare l'esercito sul Volturno e sparare a vista ogni meridionale che si permetteva di superare il Volturno" , ha attaccato il sindaco, commentando l'emergenza nazionale.

Uno sfogo che si inserisce in un discorso relativo alla pandemia che accomuna tutte le regioni del nostro Paese, e che sta portando serie conseguenze anche dal punto di vista economico. "Se non ci uccide il coronavirus, potrebbe ucciderci il dissesto economico se alcune attività non vanno avanti. La paura può causare più vittime dell’infezione stessa. Gli uffici comunali sono quasi tutti aperti" , ha aggiunto per tranquillizzare i suoi concittadini. "Chiaramente, gran parte del personale sta facendo un lavoro da casa, ma il servizio non si ferma. Portare avanti il resto della macchina che non deve crollare è davvero difficile. I comuni sono al collasso perché non abbiamo avuto nessun sostegno. I servizi essenziali vanno avanti" . Un vero e proprio allarme, che richiede sforzi maggiori: "Non stiamo ricevendo nessun aiuto. Noi non siamo la Cina, siamo un paese che va più a rilento e ci serve una mano da tutti gli organi dello Stato" , ha chiesto ancora De Magistris.

Una situazione da cui si potrà uscire solo rispettando delle regole, aggiunge il sindaco di Napoli. "Un popolo unito non si vede nei giorni di festa ma in situazioni come questa e sono convinto che ne usciremo vittoriosi. Dobbiamo rimanere uniti e solidali ed osservare davvero le norme messe in atto" , aggiunge ancora. "Più le osserviamo con precisione più si riduce il tempo per tornare alla normalità" .