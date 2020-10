Decreto carceri, licenze a 5000 detenuti per frenare i contagi

Nel decreto-legge approvato dal consiglio dei ministri sono contenute importanti novità anche per ciò che concerne la giustizia. Come riporta La Stampa, al fine di arginare la diffusione del Covid-19 all'interno delle carceri, ai condannati ammessi al regime di semilibertà e a quelli ammessi al lavoro esterno possono essere concesse dal magistrato di sorveglianza licenze con durata superiore a 15 giorni entro il 31 dicembre 2020. Per chi deve scontare una pena non superiore a 18 mesi può essere applicata la detenzione a domicilio con l’ausilio del braccialetto elettronico. I detenuti che potrebbero beneficiare della detenzione domiciliare sono circa 3000; i detenuti semi liberi e quelli ammessi al lavoro esterno che potrebbero ottenere i permessi straordinari e quindi non rientrare in carcere alla sera, sono invece 2000. In totale sono dunque 5000 i detenuti che beneficeranno di licenze speciali per frenare la diffusione del covid nelle carceri italiane.

Detenzione domiciliare con residueo pena superiore a 6 mesi

Come precisa il ministro della giustizia Alfonso Bonadese su Facebook, esiste l'obbligo del braccialetto elettronico per i detenuti che ottengono, per decisione del magistrato di sorveglianza, " la detenzione domiciliare con residuo pena superiore a 6 mesi (e inferiore a 18 mesi, come già prevede la normativa vigente) ": si preclude comunque l'accesso alla detenzione domiciliare a chi è stato " condannato per mafia, terrorismo, corruzione, voto di scambio politico-mafioso, violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e stalking nonché a chi ha subito una sanzione disciplinare (o ha un procedimento disciplinare pendente) per la partecipazione a tumulti o sommosse nelle carceri ". La situazione è grave in tutta Europa, sottolinea Bonafede sui social: " In questo momento dobbiamo essere tutti uniti e coesi contro l'unico nemico, la pandemia ".

Contro la decisione del governo giallo-rosso e del ministro Bonafede si erano espressi, nelle scorse ore, il leader della Lega Matteo Salvini e la responsabile del Dipartimento Giustizia della Lega, Giulia Bongiorno: " Dopo otto mesi di nulla assoluto, il ministro Bonafede annuncia un altro Decreto: conoscendo la sua totale incapacità, non si azzardi a promuovere un altro Svuotacarceri per la felicità dei criminali. I cittadini, le Forze dell'Ordine e la magistratura stanno pagando un prezzo altissimo per l'inadeguatezza del Guardasigilli e di tutto il governo ".

I numeri dei contagi nelle carceri: 150 positivi su oltre 50 mila detenuti