"Con questa testimonianza faremo riaprire il caso di Sarah Scazzi"

Luci ed ombre di un "giallo" senza fine. A dodici anni dall'omicidio di Sarah Scazzi, uccisa ad Avetrana il 26 agosto 2010, il caso potrebbe essere riaperto. L'avvocato Nicola Marseglia, legale di Sabrina Messeri, la cugina della 15enne condannata all'ergastolo per il delitto con anche la madre e zia della vittima, Cosima Serrano, ha rilasciato una intervista in esclusiva al giallista Rino Casazza del magazine online Fronte del blog rivelando una retroscena clamoroso. Trattasi di audio e documenti inediti che riguardano la testimonianza di Giovanni Buccolieri, il fioraio che avrebbe visto le due donne (Sabrina e Cosima) il giorno della scomparsa di Sarah.

La prima versione del fioraio

Il fioraio Giovanni Buccolieri è considerato uno dei "testimoni chiave" nel merito delle sentenze di condanna sul delitto di Avetrana. Il giorno 9 aprile 2011, nel corso della prima audizione con il procuratore di Taranto Pietro Argentino e con il sostituto Mariano Evangelista Buccoliero, l'uomo dichiarò di aver visto Cosima Serrano intimare a Sarah di salire a bordo della sua auto: " Moh ha nghianà intra la macchina ", sarebbero state le parole della donna. Alla cui guida della vettura, una Opel Astra SW di colore azzurro-grigio, ci sarebbe stata Sabrina Misseri. Il condizionale è d'obbligo in quanto il fioraio riferì di aver notato " una sagoma " che apparteneva " ad una persona di sesso femminile " poiché avrebbe avuto " i capelli più lunghi di quelli che porta un uomo e soprattutto erano legati all'indietro e di colore scuro ". Nella circostanza della medesima audizione Buccolieri aggiunse, altresì, di aver avuto il dubbio che il racconto fosse frutto di una narrazione onirica non trovando corrispondenza tra l'orario in cui Sarah sarebbe stata vista per l'ultima volta (tra le 14.25 e le 14.30) con quello in cui egli sarebbe uscito dalla sua abitazione per disbrigare una commissione (pressappoco alle 13.30). Successivamente avrebbe realizzato che i fatti si riferivano al giorno della scomparsa della 15enne: " Sono certo che i fatti a cui ho assistito si riferivano al 26 agosto 2010 - furono le sue parole - perché li ho associati al giorno della scomparsa di Sarah ".

Il secondo verbale

Il giorno 11 aprile 2011 Buccolieri fu sentito nuovamente degli inquirenti. Il fioraio confermò solo in parte il contenuto delle dichiarazioni rese due giorni prima circostanziando diversamente la narrazione: " ...preciso, però, che si è trattato di un sogno ". L'uomo disse di aver raccontato del " sogno " alla moglie, tal Vanessa Cerra, "il giorno dopo " oppure " qualche giorno dopo il ritrovamento di Sarah " e di essersi convinto, invece, che i fatti descritti fossero veritieri " perché erano talmente particolareggiati che potevano corrispondere alla realtà dei fatti ". A suo dire, fu poi la moglie ad esortarlo di rivolgersi ai carabinieri. Buccolieri rispose verosimilmente che non sarebbe andato poiché " aveva paura e di essere un soggetto ansioso per cui voleva essere estraneo a tutti i costi alla vicenda " (si legge nel verbale). Al termine della contestazione il pm fece notare al fioraio che le sue dichiarazioni contrastavano con quanto riferito nei giorni precedenti interrompendo l'esame e invitando l'uomo a nominare un difensore denotando alcune incongruità nella sua testimonianza costituenti reato eventuale di falsa testimonianza resa al pubblico ministero (art. 371 bis).

L'intercettazione chiave