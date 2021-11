"Denuncerò". E il no vax dà una testata alla Lucarelli

Nei suoi weekend romani per partecipare a Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli trascorre il tempo libero in giro per la città, documentandone vizi e virtù. Nella giornata di ieri ha deciso di infiltrarsi all'interno del sit-in dei no vax al Circo massimo, dove per la questura si sono radunate circa 4mila persone. Lo racconta lei stessa su Twitter, rivelando cosa è successo quando ha provato a parlare a uno di loro. " Ieri sono andata al Circo Massimo per la manifestazione no vax con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere 'perché è qui oggi?' sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò) ", ha scritto l'influencer su Twitter, dove ha un seguito di oltre un milione di persone.

L'obiettivo di Selvaggia Lucarelli era quello di riprendere dall'interno le manifestazioni dei no vax, dando un punto di vista inedito delle manifestazioni. Senza svelare la sua identità, la giornalista è riuscita a trascorrere del tempo in totale anonimato, osservando cosa accade nel cuore della protesta. Il video girato da Selvaggia Lucarelli verrà pubblicato sul sito internet di Domani, quotidiano con il quale la giornalista collabora da alcune settimane dopo aver chiuso la collaborazione col Fatto Quotidiano.

Ieri sono andata al Circo Massimo per la manifestazione no vax con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere “perché è qui oggi?” sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò). Presto il video integrale su @DomaniGiornale pic.twitter.com/9KYg6MvmP8 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 21, 2021

Di quel video, però, Selvaggia Lucarelli ha deciso di pubblicare um breve estratto a uso e consumo dei suoi social network, dove da mesi si scaglia contro i no vax. Nella breve clip, la giornalista mostra il manifestante che la apostrofa con termini non proprio garbati, mentre altri contestatori lo trattengono temendo che possa passare dall'aggressione fisica a quella verbale. Appena, poi, ne ha la possibilità, il manifestante esagitato non esita a sferrare una testata alla telecamera. La Lucarelli punta però il dito contro le forze dell'ordine, che hanno eseguito il servizio d'ordine nell'area esterna, senza surriscaldare ulteriormente gli animi dei partecipanti: " Tutto questo è stato possibile grazie alla totale assenza delle forze dell’ordine nell’area del Circo Massimo. (Erano solo fuori, ben distanti dai manifestanti). I no vax hanno voglia di picchiare, aggredire, sfogarsi ".

La posizione di Selvaggia Lucarelli contro chi non si vaccina è netta e non ammette sfumature. Lo dimostrano le tante polemiche che la giornalista ha innescato sull'argomento, l'ultima delle quali proprio a Ballando con le stelle qualche settimana fa con la cantante Mietta. La concorrente, non vaccinata ma regolarmente sottoposta ai tamponi, ha contratto il Covid e ne è nata una forte discussione che ha portato l'opinione pubblica su posizioni estreme, dall'una o dall'altra parte.