Denuncia choc di una 15enne: "Mi hanno violentata. Erano 3"

L'avrebbero avvicinata con qualche parola, per poi trascinarla in un bagno contro la sua volontà e abusare di lei. È quanto ha denunciato una ragazza di 15 anni, che sostiene di essere stata violentata in uno stabilimento balneare di Marina di Grosseto.

A riportare la vicenda è La Nazione, che racconta l'incubo subito da un'adolescente che avrebbe voluto passare solamente una serata di divertimento. Stando a quanto emerso dalle parole della ragazza, sembra che tre minorenni, poco più grandi di lei, l'abbiano avvicinata e, dopo qualche parola, l'abbiano costretta con la forza ad entrare nel bagno esterno di uno stabilimento balneare sulla spiaggia. Lì si sarebbero consumati gli abusi. I suoi aggressori avrebbero usato anche alcuni oggetti trovati nel bagno. Ad agire sarebbero stati due ragazzi del gruppetto, mentre il terzo sembra facesse da "palo" sulla porta, per evitare che qualcuno si accorgesse della violenza. A detta della mamma della ragazzina, sentita dalla Nazione, i poliziotti "s anno chi sono " gli autori della violenza. "E ora- ha aggiunto la donna- spero solo che si faccia presto giustizia ". I tre, secondo il quotidiano, sarebbero tutti residenti nella zona.

L'episodio sarebbe avvenuto nei giorni scorsi, ma la 15enne avrebbe raccontato ai genitori di essere stata violentata solamente ieri. A quel punto, sarebbe stato il padre a decidere di sporgere denuncia alla polizia. Ora, sull'episodio stanno indagando gli agenti, per cercare elementi di riscontro, che possano confermare il racconto dell'adolescente. Difficile, quindi, riuscire a ricostruire precisamente i fatti.

Per il momento, le indagini sono in corso e gli inquirenti stanno battendo tutte le direzioni, con un'inchiesta ad ampio raggio, che interessa vari fronti: dalla verifica delle veridicità del racconto della 15enne, alle testimonianze di altri ragazzi, che potrebbero essere venuti a conoscenza dei fatti. La Nazione, infatti, parla anche di un video, che forse avrebbe ripreso la violenza e che sarebbe stato condiviso in alcune chat. Ma si tratta di elementi ancora tutti da verificare. Per questo, nei prossimi giorni, dovrebbe essere ascoltata direttamente dalla polizia anche la 15enne che ha raccontato al padre di aver subito pesanti abusi. Le indagini, però, procedono nel più stretto riserbo.