"Rifiutano il tampone". Il trucco dei clandestini per non essere espulsi

L'accesso ai Centri di rimpatrio permanente, dove vengono ospitati soggetti privi di permesso di soggiorno in attesa di essere rimpatriati, è subordinato all'esito negativo del tampone anti-Covid19. I diretti interessati lo avrebbero ormai capito grazie al passaparola e sarebbero sempre più quelli che rifiutano di sottoporsi al test, in modo tale da restare in Italia o perlomeno dilatare le tempistiche previste per l'espulsione. Lo ha reso noto in una nota pubblicata sul proprio sito internet il Sap, ovvero il Sindacato autonomo di polizia, riprendendo l'appello lanciato dalla sezione di Modena. E che, stando a quanto riportato dai media locali, sarebbe stato lanciato anche da altri sindacati.

Nel mirino del Sap è finito nel dettaglio un episodio svoltosi a Sassuolo (nel modenese) a seguito di un'operazione condotta nei giorni scorsi dalla polizia. Dopo aver perlustrato diversi edifici abbandonati della zona posti lungo il corso del fiume Secchia, già noti alle cronache per ospitare in modo frequente sbandati e spacciatori, gli operatori avevano fermato tre stranieri intenti ad occupare uno degli immobili perlustrati. In base a quanto emerso dagli accertamenti condotti in un secondo momento, si trattava di persone che avevano alle spalle alcuni reati, in primis per quel che concerne lo spaccio di sostanze stupefacenti. E soprattutto, nessuno di loro era in regola con il permesso di soggiorno: tutti e tre ne erano infatti sprovvisti, ragion per cui uno di loro venne accompagnato al Cpr di Milano, mentre gli altri due fu dato il semplice ordine di lasciare il territorio nazionale.