La denuncia di un medico: "L'ospedale mi disse che la mascherina spaventava"

" Mi sono presentato in ospedale con la mascherina perché mia moglie, poi risultata positiva, era stata in contatto il giorno prima con un paziente morto col virus. Mi è stato detto che, in base alle disposizione, avrei dovuta toglierla perché così spaventavo i pazienti" . A denunciare quanto accaduto è Pierluigi Piovano, medico del reparto di oncologia all'ospedale di Alessandria. " La stessa cosa ha detto ieri sera un collega di Piacenza a Report ", ha aggiunto.

Il 62enne ha avvertito i primi sintomi a inizio marzo. " Mi sono misurato la temperatura che era 37 e mezzo e ho chiesto al medico competente di farmi il tampone, in quel momento era molto più difficile di ora che li facessero - ha raccontato l'uomo all'Agi -. Mi è stato detto di andare a casa e stare tranquillo che era un'influenza, ma sapevo benissimo che non lo era. La febbre poi è cresciuta e ho chiesto con una mail di fare il tampone ". Così il medico è stato sottoposto al test che ha dato esito positivo. " Sono andato al pronto soccorso per fare il percorso dei positivi: esami del sangue e lastra al polmone. Ci sono stato 3 ore, gli esami non andavano male e mi hanno rimandato a casa ", ha continuato. Ma in poche ore le sue condizioni di salute sono diventate critiche e il 62enne è stato subito ricoverato. " La lastra era molto peggiorata, c'erano già segni di una polmonite interstiziale ", ha spiegato. Pochi giorni dopo al medico è stato somministrano il farmaco anti-artrite tocilizumab. " Ne ho avuto un grande beneficio e, nel giro di 24 ore, sono scomparse la febbre e altri sintomi".

Ora il dottor Piovano è a casa e respira meglio, " ma la cosa che mi dà più fastidio, oltre alla stanchezza, è la sensazione di avere la malattia ancora addosso ", ha raccontato. Come lui, anche altri medici. Ad oggi, sono 8.956 gli operatori sanitari contagiati mentre si allunga la lista dei medici deceduti per il coronavirus: ben 66 morti, tre solo nelle ultime ore. In prima linea per sconfiggere il virus cinese, il personale medico è esposto a enormi rischi. " Non so quanti positivi ci siano nel mio ospedale, non ce lo dicono - ha aggiunto Piovano -. Forse non ritengono che sia utile o per non generare panico. So che hanno tamponato le due dottoresse più a contatto con me e so che su richiesta, successivamente, il test è stato fatto ad altri che credo, però, non abbiamo ancora ricevuto gli esiti ".