Detenuto aggredisce agente con una testata. "Episodi in aumento"

Ha aggredito un agente di polizia penitenziaria, sferrandogli una violenta testata. E il sindacato Cosp ha alzato la voce per l'ennesima volta, non risparmiando una "stoccata" al governo lamentando sia l'incremento degli episodi di violenza nei confronti del personale sia le condizioni in cui gli agenti sarebbero costretti a lavorare nelle carceri italiane. È la denuncia arrivata ieri dai sindacalisti, a seguito dell'aggressione che sarebbe avvenuta nel carcere delle Sughere di Livorno, in Toscana.

Stando a quanto espresso da Coordinamento Sindacale Penitenziario Sicurezza, un detenuto avrebbe colpito al volto una guardia carceraria. E non si tratterebbe di una novità per quanto concerne la prigione del capoluogo livornese: avvenimenti del genere sono stati segnalati dalla stessa federazione sindacale almeno altre due volte, solo per quel che riguarda l'ultimo triennio. Per confermare che si tratta di un problema che riguarda in varie misure tutta Italia, la sigla sindacale ha poi snocciolato dati che segnalano l'insorgere di un fenomeno preoccupante: le aggressioni dei detenuti ai danni dei secondini sarebbero cresciute del 24% nel giro di soli dodici mesi a livello nazionale, mettendo a confronto il primo semestre appena trascorso con lo stesso lasso di tempo del 2021. Allora i casi furono 397, mentre nell'ultimo computo il totale ha sfiorato "quota cinquecento", attestandosi a 493.