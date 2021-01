"Devo sapere se posso fare la doccia": fidanzati litigano durante una seduta di commissione a Lodi

Se la politica nazionale dà spesso motivo per indignarsi, e regala momenti di riso amaro, la politica locale non è da meno. Anche in ambito comunale, infatti, il clima in Italia non è certamente dei più distesi. Anzi, spesso nelle riunioni delle amministrazioni comunali si assiste a momenti quasi più surreali rispetto a quanto si vede a Roma. Ne è un esempio quanto accaduto durante la riunione della commissione Territorio del Comune di Lodi tra il capogruppo del Partito democratico, Simone Piacentini, e il presidente della suddetta commissione Eleonora Ferri, in forza Lega. In pieno rispetto delle attuale misure contro il contagio da coronavirus, la commissione si è riunita in videoconferenza.

Gli animi si sono scaldati rapidamente tra i due ma è stato soprattutto Piacentini a utilizzare toni poco consoni nei confronti del presidente Ferri, che prima di essere un esponente delle istituzioni è una donna. Anzi, è la sua donna, visto che i due sono fidanzati. " Presidente non mi prenda per il culo. Lei fa una proposta, io mi impegno a venire alle 18 in commissione, voglio sapere a che ora finisco. Se lei non mi mette un termine possiamo tirare avanti anche fino alle 7 del giorno dopo. E io il giorno dopo devo andare a lavoro. Devo sapere se posso fare la doccia, fare colazione... ", si è scaldato Simone Piacentini, senza lasciare il tempo a Eleonora Ferri di replicare ma continuando a chiedere in maniera insistente l'orario del termine della riunione. " Se lei fosse stato attento... ", ha provato a dire il presidente della commissione Territorio, immediatamente zittita dal capogruppo del Partito democratico: " No presidente, non me ne frega un cazzo della mia attenzione. Io sono stato attento, è lei che non è stata chiara. Quindi lei adesso sarà chiara: a che ora finisce la prima commissione? ".