"Si vergogni", "Parla al circo...": scatta la lite fra Bassetti e il prof no-vax

Cambiando l'ordine dei talk show, il risultato non cambia. Quando c'è di mezzo un no-vax, lo scontro è assicurato. Garantito. La prova del nove la si è avuta ieri sera Zona Bianca, dove si è consumato l'ennesimo diverbio innescato in quel caso da Alberto Contri. Il professore che solo ventiquattr'ore prima aveva dato in escandescenze con Andrea Scanzi su Rai3, nell'approfondimento televisivo di Rete4 ha replicato il "format", ingaggiando un acceso botta e risposta con l'infettivologo Matteo Bassetti. In collegamento, Contri ha iniziato a scodellare dati per sostenere la propria contrarietà al green pass e il proprio scetticismo sull'efficacia dei vaccini. Numeri rispetto ai quali il primario di malattie infettive dell'ospedale San Martino ha immediatamente alzato il sopracciglio.

" Non so dove abbia preso questi dati. Avete detto una serie di cretinate in questi mesi, per cui avete sulla coscienza moltissime persone che sono morte ", ha esclamato Bassetti, cercando di arginare quel flusso di informazioni contraddittorie. Ma Alberto Contri non ne ha voluto sapere e, anzi, ne ha approfittato per provocare il medico. " L'abbiamo pizzicata varie volte a sbagliare ", ha affermato, senza però circostanziare quelle asserzioni. A quel punto, in un clima ormai diventato ostile al confronto pacifico, Bassetti non si è più trattenuto e ha ammonito l'interlocutore no-vax: " Non si più parlare di medicina con una persona che non sa la differenza tra una cistifellea e l'appendice, tra un bronco e un alveolo. Ma lei si deve vergognare di dire questi dati! ".

Lo sfogo dell'infettivologo non ha fatto altro che aizzare Alberto Contri. " Questa è una frottola. Lei di frottole ne ha dette tutti gli anni, ma quello che è più grave è che lei è un professore di medicina ", ha detto il professore. Anche in questo caso, però, lanciando accuse generiche. Furibonda la reazione di Bassetti: " Io per dire queste cose ho studiato sei anni di medicina, quattro anni di specialità in malattie infettive e ho pubblicato 600 lavori con oltre 20mila citazioni. Lei cosa ha fatto per parlare e dire le stupidaggini che sta dicendo? In paesi normali gente come lei la fanno parlare al circo! ".