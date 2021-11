I no pass forzano i blocchi: in corteo fin sotto al Duomo di Milano

Diciassettesima settimana di proteste in Italia contro il Green pass. Nonostante il giro di vite imposto dal ministero dell'Interno con la circolare di Luciana Lamorgese, i manifestanti sono tornati in piazza a lamentarsi di essere discriminati. Le piazze d'Italia sono calde e le prefetture hanno messo in campo un numero maggiore di forze dell'ordine per limitare l'azione, considerando che molte delle zone sono state interdette ai cortei per non infierire sull'economia e sul commercio. A Roma i manifestanti si sono riversati al Circo massimo, mentre a Milano hanno scelto l'Arco della pace.

Milano

A Milano le manifestioni dei Green pass sono iniziate nel primo pomeriggio all'Arco della pace. Qui sono arrivate circa quattromila persone per ascoltare Robert F. Kennedy jr, terzogenito di Bob e nipote di JFK, presidente dell'associazione Children's health defense che ha organizzato l'evento. " Il Green pass è colpo di Stato, uno strumento che usano per toglierci i diritti, non è una dittatura sanitaria ma uno strumento di controllo della vostra vita, dei vostri movimenti, del vostro conto in banca, è uno strumento di sorveglianza ". L'evento di Kennedy si è chiuso poco prima delle 17.30, l'orario che di solito segna l'inizio della partenza dei cortei da piazza Fontana dove, nel frattempo, si era radunata la solita massa di persone. In base alle nuove disposizioni, potranno esserci solo sit-in e non cortei. Per questa ragione le forze dell'ordine sono state messe a presidio delle vie d'accesso. Per altro, un improvviso acquazzone ha costretto i manifestanti, in numero esiguo, a ripararsi sotto ai portici prima che potessero inscenare qualsiasi protesta.

I manifestanti di ritorno dall'Arco della pace si sono poi mossi in corteo verso piazza Duomo, nonostate il divieto. La polizia ha immediatamente serrato i ranghi e impedito l'accesso alla piazza. I manifestanti hanno iniziato a lamentare di essere stati bloccati indebitamente. A un certo punto, davanti a piazza Duomo, i manifestanti hanno iniziato a spingere contro lo sbarramento di polizia, costringendo gli agenti alla carica di alleggerimento. Tra i manifestanti sono presenti due gruppi dei centri sociali, che si sono mescolati con i manifestanti e dispersi nella piazza.

Roma

Nella Capitale nel primo pomeriggio è apparso uno striscione: " Libertà per i nostri fratelli ". È stato affisso da alcuni militanti di Forza nuova al Circo massimo ed è quello che i manifestanti hanno scandito per qualche minuto, chiedendo la liberazione degli esponenti di estrema destra incarcerati dopo l'assalto alla Cgil dello scorso 9 ottobre. A Roma è accorda un'umanità molto varia per manifestare contro il Green pass. Tra loro anche un 73enne meridionale, che rivendica il sovranismo del Regno delle due Sicilie sventolandone la bandiera: " Io non mi sono vaccinato. Non voglio far parte di nessuna sperimentazione ".