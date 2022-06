Difende il fidanzato e le rompono il naso: "Aiutatemi a trovarli"

I social network possono essere utilizzati in vari modi, anche per ottenere giustizia. È ciò che spera una 20enne di Torino picchiata selvaggiamente durante una serata in discoteca.

Venerdì scorso lei e il ragazzo, erano andati a divertirsi al concerto di un rapper, Lazza, organizzato al Whitemoon, un locale noto ai giovanissimi a Torino. " Dj set, aperitivi a buffet e cocktail in una struttura moderna a forma di cupola con giardino e aree relax ", si legge nella descrizione, ma di rilassante quella sera non è accaduto nulla. Tutto è cominciato dentro il bagno delle donne: "C'erano tre ragazzi, quando ci siamo avvicinati noi - ha raccontato la 20enne - Uno ha offeso il mio ragazzo, lo ha insultato con aggettivi omofobi. Lui ha i capelli un po' lunghi e certi tratti un po' femminili" e così la ragazza ha cercato di difenderlo rispondendo a tono. A quel punto uno del gruppo ha reagito dandole un pugno violentissimo facendola cadere a terra.

La vittima, che si è trovata con naso rotto e occhi pestati, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e portata all'ospedale. Nel frattempo però si è fotografata con il viso tumefatto per sensibilizzare il popolo social a trovare dei testimoni che la aiutino a identificare il suo aggressore. Il video con l'immagine della ragazza è diventato virale e si vede anche una bozza dell'identikit dell'aggressore.