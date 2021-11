"Dio è uomo o donna?": il politically correct lo vuole neutro

Nel libro del 2001 Dio e il mondo. Essere cristiani nel nuovo millennio scritto da Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, con Peter Seewald, così l’allora cardinale rispondeva a un quesito del giornalista tedesco circa la natura del Signore: " Dio è Dio. Non è né uomo né donna, ma è al di là dei generi. È il totalmente Altro. Credo che sia importante ricordare che per la fede biblica è sempre stato chiaro che Dio non è né uomo né donna ma appunto Dio e che uomo e donna sono la sua immagine. Entrambi provengono da lui ed entrambi sono racchiusi potenzialmente in lui ". Dalla patria di Ratzinger arriva ora la crociata dei cattolici progressisti che vogliono mettere l'asterisco dopo il nome, che diventerebbe così Dio*, in modo da renderlo neutro e così più consono ai dogmi della neolingua politicamente corretta.

Come riportato dal Messaggero, tutto è partito da un documento della Comunità cattolica giovanile tedesca, la Katholische junge Gemeinde, che sosteneva una riforma della Chiesa in senso progressista, anche nel linguaggio. Secondo i giovani cattolici tedeschi, l'immagine di un Dio maschio e bianco risultava discriminante verso il genere femminile, non più adatta ai tempi moderni. Bisognava così dare una svolta in senso progressista: " La rappresentazione di un Dio maschio e bianco non è all'altezza e rende più difficile l'accesso di molti giovani alla Chiesa e alla fede " sottolineano.

L'offensiva politically correct respinta

Dinanzi all'ennesima - grottesca - battaglia del politicamente corretto, la Conferenza episcopale ha voluto mettere le cose in chiaro. " Il dibattito teologico sulla questione non è rilevante al momento. Abbiamo problemi molto diversi da affrontare nella Chiesa in questo momento ", ha detto il portavoce della Conferenza episcopale, Matthias Kopp al telegiornale tedesco Sat.1, come riportato anche da InsideOver. E ha aggiunto: " Dio è più del sole, della luna e delle stelle. Non possiamo afferrare Dio ". E come scrive Andrea Muratore proprio su InsideOver, la Chiesa tedesca, già attraversata da tendenze progressiste e “politicamente corrette”, ha toccato però con questo dibattito il punto estremo di una campagna per la progressiva laicizzazione della vita ecclesiastica e l’abbraccio al mondo che ha portato ad accuse di "protestantizzazione" del mondo episcopale germanico e a far paventare voci di un nuovo, traumatico scisma in Europa.

Il precedente Papa Giovanni Paolo I