'Spesa gratis e ci aggrediscono' Il negozio ostaggio di stranieri

Una disperata richiesta di aiuto nei confronti delle forze dell'ordine locali arriva dai dipendenti di un supermarcato di Modena, i quali si fanno portavoce anche dei numerosissimi clienti che quotidianamente incappano nelle medesime pericolose oltre che problematiche situazioni.

I guai nell'area del centro commerciale Dpiù, collocato lungo la via Emilia Ovest, sono provocati da un gruppetto di extracomunitari, di cui pare impossibile liberarsi in maniera definitiva, come testimoniato dalle stesse vittime.

Furti tra le corsie del market, violente risse, insulti ed aggressioni a tutti quei clienti che rifiutano di cedere l'obolo al parcheggio, come preteso con rabbia dagli stessi stranieri. Si parla di almeno tre o quattro individui che hanno praticamente preso possesso di tutta la zona, nella quale spadroneggiano incontrastati, se si esclude qualche rara incursione sul posto di polizia o carabinieri.

"Non sappiamo più cosa fare" , lamentano il responsabile del discount e le stesse cassiere, come riportato da "Il Resto del Carlino". "È come se avessimo adottato i tre stranieri violenti che, ogni giorno, fanno spesa gratis e aggrediscono noi e pure i clienti. Chiediamo solo più controlli" .

Un appello accorato da parte di coloro che si trovano ogni giorno a dover fronteggiare questi individui, spesso ubriachi fradici, ed a mettere a rischio la propria incolumità. Solo due giorni fa l'ennesima rissa, scoppiata tra due degli extracomunitari i quali, in preda ai fumi dell'alcol, se le sono date di santa ragione in mezzo ai numerosi avventori esterrefatti, colpendosi anche con bottiglie di vetro.

Una scena cruenta, come ricorda una delle impiegate: "Ho sentito urla fortissime, e quando sono uscita, ho visto uno di loro con il capo ricoperto di sangue. I clienti erano terrorizzati". Oltre alle botte, anche i numerosi casi di furto che si registrano con costanza. "Anche domenica ne ho sorpreso uno mentre rubava all’interno del Discount", racconta ancora la stessa cassiera. "Quando l’ho bloccato ha iniziato ad insultarmi e a sputarmi addosso. Prima o poi succederà qualcosa di più grave" , conclude preoccupata.