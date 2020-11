Direttore di Radio Maria: "Coronavirus ideato per colpire Occidente"

Sul Coronavirus in questi mesi è stato davvero detto molto: in tanti hanno parlato delle sue origini, alcuni sostenendo la tesi della zoonosi (infezione trasmessa dall'animale all'uomo) tirando in ballo pipistrelli e pangolini, altri affermando invece che il patogeno è frutto di una manipolazione avvenuta in laboratorio.

L'argomento è stato affrontato anche da padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, che in un suo intervento dello scorso 11 novembre ha fatto alcune affermazioni a dir poco scioccanti. "Vi dico come la penso: questa epidemia è un progetto per colpire l'Occidente" , ha dichiarato il religioso, prima di rincarare la dose. "Io l'ho sempre attribuito al demonio, che agisce attraverso gli uomini e quindi delle menti criminali, che l’hanno realizzato con uno scopo ben preciso: creare un passaggio repentino per attuare una specie di colpo di Stato sanitario".

Il Coronavirus, dunque, avrebbe un'origine artificiale. E coloro che lo hanno "liberato" sarebbero mossi da terribili propositi. Parole, quelle di padre Fanzaga, sufficienti a far subito scattare da parte di alcuni le peggiori accuse di complottismo. Eppure, nel corso della sua rubrica "Lettura cristiana della cronaca e della storia", il presbitero esprime senza paura la propria opinione: "Io vedo un'umanità allo sbando, che dà l'impressione della torre di Babele, con progetti fallaci, con parole d'ordine campate per aria. 'Nave senza nocchiero in tempesta', direbbe Dante. Un'umanità senza Dio è un'umanità in balia del diavolo. Io questo vedo, un'umanità allo sbando con un futuro incerto. Per riempire questo vuoto ci propongono salvezze ridicole, giù miliardi, ed il vaccino salverà tutti" , spiega padre Fanzaga. "A livello religioso si è detto che l'epidemia non viene da Dio, e sono d'accordo, però sotto il profilo umano non si è voluto approfondire da dove viene questa epidemia. Ormai la narrativa è che viene dal mercato di Wuhan, qualcosa a cui non crede più nessuno. Nel mirino c'è il laboratorio di Wuhan, però io non escludo che la Cina potrebbe aver voluto testare un'arma biologica. Questa rimane un'ipotesi. Nel frattempo io ho allargato un po' i miei orizzonti. Vi dico quello che penso, cestinatelo pure, magari io stesso mi correggerò: la mia idea di fondo è che questa epidemia di Coronavirus è un progetto, non è casuale. Non viene dagli animali, e non è uscita per caso dal laboratorio di Wuhan. Per me l'epidemia è un progetto. È stata sviluppata, ed ha colpito soprattutto l'occidente. Prima pensavo fosse la Cina, ora comincio a pensare che non sia solo la Cina. Sono venuto a sapere che questa epidemia è stata anticipata, 4 o 5 anni fa" , continua il religioso, che tira in ballo anche Gates . "Una simulazione di questa epidemia era stata fatta prima che noi ne venissimo a conoscenza. Si era immaginato un'epidemia che partiva dal Brasile e colpiva tutto il mondo: questa era una simulazione fatta dalla fondazione Gates. Dico cose note. L'epidemia poi è arrivata esattamente come era stata simulata".

Quindi il Coronavirus, secondo padre Fanzaga, sarebbe un progetto. Un progetto che lui attribuisce al demonio. "Il demonio agisce attraverso gli uomini" , spiega il direttore di Radio Maria. " Menti criminali hanno realizzato questo progetto. Lo scopo era creare un passaggio repentino, dopo tutta la preparazione ideologica (ormai abbiamo visto come i mass media obbediscono ad un potere ben preciso). C'erano tutti i presupposti per creare un colpo di Stato sanitario. Un progetto volto a fiaccare l'umanità, metterla in ginocchio, per poi instaurare una dittatura sanitaria, cybernetica. Creare un mondo nuovo. È un progetto criminale portato avanti dalle elite mondiali" , attacca ancora padre Fanzaga, "per costruire un mondo nuovo senza Dio. È un passaggio fondamentale, quello di mettere in ginocchio l'umanità, spogliandola di tutto, senza più il lavoro e risorse economiche, in balia del potere. E poi eliminare tutti quelli che non stanno a questo gioco, per realizzare questo mondo nuovo che è il mondo di Satana, dove noi saremo tutti degli zombie. Questo progetto hanno fretta di realizzarlo, vorrebbero realizzarlo entro il 2021 a mio parere".

Un messaggio choc, quello di padre Livio Fanzaga, che del resto fa eco alla lettera che l'ex nunzio apostolico degli Stati Uniti d’America Monsignor Carlo Maria Viganò ha indirizzato a Donald Trump poco prima delle elezioni americane. Missiva nella quale il prelato faceva proprio riferimento ad una lotta fra bene e male, e ad un piano globale denominato Great Reset.