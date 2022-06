Docente universitaria bresciana uccisa in Inghilterra, arrestato il marito

Quando la polizia è arrivata in una casa a Colchester, nella contea dell’Essex, ha trovato a terra una donna priva di sensi e in una pozza di sangue. Antonella Castelvedere, 52 anni, respirava ancora, ma a fatica. I soccorritori hanno fatto di tutto per tenerla in vita, ma la vittima aveva perso troppo sangue ed è morta in casa tra le loro braccia.

Si tratta di una docente universitaria di origini italiane, per la precisione di Bagnolo Mella, nel Bresciano. Da più di 25 anni viveva insieme al marito e alla figlia in una casa di Wickham Road, una zona residenziale di Colchester, sede della prestigiosa Università dell’Essex e del castello più antico del Regno Unito. Insegnava Letteratura Inglese ed era responsabile del corso di laurea magistrale all’Università di Suffolk.

Secondo le prime analisi sembra che la donna sia morta a seguito di diverse coltellate e il principale indiziato è proprio il marito. Inizialmente si è pensato a una rapina, ma gli agenti hanno subito puntato l'uomo che ha avuto un atteggiamento sospetto. Le prove che portano a lui si riducono alle ferite alle mani, probabilmente inflitte dal coltello dopo una colluttazione con la moglie. Anch'egli, infatti, è stato portato in ospedale per medicare i tagli. "Non stiamo cercando nessun altro", ha dichiarato il capo della polizia inglese che ha arrestato l'uomo con l'accusa di omicidio. Restano ancora ignote le cause della violenza. Gli agenti stanno esaminando l'intera abitazione alla ricerca di prove che aiutino a fare luce sul caso. Inoltre stanno sentendo le persone vicine alla donna per capire quali fossero i rapporti con il marito.

Nel frattempo i genitori e il fratello rimasti a Brescia sono stati avvisati dalle autorità, l'intera comunità si è stretta attorno al dolore della famiglia.