"Un dolore insopportabile". Si uccide alla vigilia del funerale della moglie

Ha amato la moglie "Jo-Jo" fino all'ultimo respiro, con tutta l'anima e la disperazione possibili. Al punto da decidere di farla finita alla vigilia del suo funerale. Un dolore troppo grande da sopportare per Luca Sirmionato, noto biker trevigiano, che si è tolto la vita ieri pomeriggio, a Quinto di Treviso. La compagna, Giovanna Vanin, è morta per un malore lo scorso venerdì.

Il suicidio

Non ce l'ha fatta a lasciare andare sua moglie. E così Luca, gestore del negozio "Shop74", attività legata a un noto marchio di moto, ha deciso di seguirla. Ieri mattina ha raggiunto un cantiere edile alla periferia di Quinto e si è suicidato. A lanciare l'allarme, pressappoco alle ore 13.30, sono stati alcuni operai. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i carabinieri di Zero Branco (Treviso), purtroppo, solo per accertare il decesso. Secondo quando riferisce il Corriere.it, la moglie del 54enne è morta per un malore lo scorso venerdì, al rientro da una gita in moto a Marano Lagunare, in provincia di Udine. La donna, 55 anni, è entrata in coma per via di un arresto cardiaco. Il decesso è avvenuto quattro giorni dopo, all'ospedale Ca'Foncello, dove Luca l'aveva trasportata quasi esanime lunedì sera.

Il ricordo degli amici