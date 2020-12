Vaccino, Arcuri sotto accusa: "Piano mai arrivato in Aula"

Il V-day è ormai sempre più vicino, domani, domenica 27 dicembre, è infatti la data fatidica in cui inizierà la campagna vaccinale alivello europeo.

Domani è il V-day

In Italia le prime dosi del farmaco prodotto dalla Pfizer-Biontech verranno somministrate a una infermiera, a un operatore socio sanitario, a una ricercatrice e a due medici dell’ospedale Spallanzani di Roma. Scortato da tre auto dei carabinieri, ieri pomeriggio è arrivato nella Capitale il furgone frigorifero con al suo interno le prime 9750 fiale di vaccino Pfizer-Biontech, proveniente da Puurs, in Belgio. Parte del carico è stato portato all’hub di Pratica di Mare, dove 5 aerei, ovvero due C27J dell'Aeronautica, due Dornier Do. 228 dell'Esercito e un P-180 della Marina, raggiungeranno le mete più lontane.

In questa prima fase, le dosi vengono stoccate all’Istituto Spallanzani di Roma, e poi distribuite nelle altre Regioni per fare in modo che l'intero Paese possa partecipare domani al V-day europeo. Nella seconda fase, invece, le dosi di vaccino verranno consegnate direttamente ai 300 siti di somministrazione individuati dalle Regioni. Appena disponibili, verranno trasportati su tutto il territorio nazionale anche i vaccini delle altre aziende farmaceutiche, come AstraZeneca e Moderna. Nel piano è previsto l’utilizzo di 11 aerei, 73 elicotteri e più di 360 veicoli.

Il commissario straordinario all'emergenza Covid, Domenico Arcuri, ha spiegato: "Nei prossimi mesi continueremo questa campagna per portare il nostro paese, nei tempi in cui sarà possibile, fuori da questa emergenza. Domani sarà un giorno simbolico molto emozionante, molto partecipato. Siamo convinti che tutti i cittadini comprenderanno l'importanza di questo momento". E intanto però già montano le polemiche.

Ma non manca la polemica

Su Twitter Simone Baldelli, vice presidente dei deputati di Forza Italia, ha scritto: “Più che la spettacolarizzazione dell'arrivo delle prime fiale di vaccini, mancava solo la slitta di Babbo Natale, trovo significativa la testimonianza dell'infermiera Claudia Alivernini. Intanto in Parlamento non è ancora arrivato il cronoprogramma che abbiamo chiesto da tempo" . Richiesta che lo stesso Baldelli fa al governo ormai da quasi due mesi e sembra essere rimasta inascoltata e priva di risposta.

Baldelli ha voluto però anche parlare della testimonianza dell’infermiera che domani riceverà la prima dose di vaccino. Claudia Alivernini ha detto che rappresenterà con orgoglio tutti gli operatori sanitari e ha descritto il suo gesto come un atto d’amore e di rispetto verso tutte le persone che hanno perso la vita negli ultimi mesi.