Ti sei ammalato di Covid? Cosa succede col vaccino

L'intervista di Domenico Arcuri a Mezz'ora in più è stata l'occasione per esporre al Paese il piano vaccini che il governo sta preparando in vista dell'arrivo delle dosi nei prossimi mesi. Il commissario straordinario per l'emergenza ha esposto diversi punti del piano, partendo dalla decisione di scegliere l'aeroporto militare di Pratica di Mare come hub nazionale per lo stoccaggio delle fiale. Da qui partiranno i mezzi aerei e terrestri che distribuiranno le dosi nei 30mila punti di somministrazione distribuiti in tutto il Paese. Dopo Domenico Arcuri, da Lucia Annunziata a Mezz'ora in più è arrivato anche Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, che ha affrontato lo spinoso tema dell'obbligatorietà.

" Se la pianificazione oggi prevista sarà rispettata, nei prossimi 15 mesi, da gennaio fino a marzo 2022, arriveranno 202 milioni dosi di vaccino in Italia. Questo vorrebbe dire che nel terzo trimestre 2021, quindi a settembre, avremo dosi per vaccinare a tutti ", ha dichiarato Domenico Arcuri nel programma di Rai3, dando una prima linea temporale nella somministrazione delle dosi. 202 milioni di dosi corrispondono a un potenziale di vaccinazione di 100 milioni di persone circa, che consente al Paese di creare anche una riserva di emergenza in caso di necessità. Nel suo discorso, Domenico Arcuri ha voluto sottolineare come l'obiettivo primario del piano di vaccinazione sia il raggiungimento dell'immunità di gregge nel minor tempo possibile. Pertanto sarà necessario procedere con la vaccinazione di tutti coloro che si trovano sul territorio italiano, migranti inclusi: " Hanno diritti uguali a quelli dei cittadini italiani. Sarebbe molto importante che tutte le persone che attraversano le nostre strade, e che non lo facciano clandestinamente, possano essere sottoposte alla vaccinazione ".