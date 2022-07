La lite, le coltellate, l'orrore in casa: così è stata ammazzata dal compagno

Una donna di 34 anni è stata accoltellata nella sua abitazione di Cadorago, un comune di circa 8mila persone in provincia di Como. Sul posto, dopo l'arrivo dei carabinieri, è stato richiesto l'intervento del 118 ma per la giovane vittima non c'è stato nulla da fare. Per il delitto è stato fermato il compagno della 34enne: l'avrebbe colpita al culmine di un litigio per moviti di gelosia con un'arma da taglio.

I fatti

La dinamica dell'aggressione mortale - ai fatti finora noti, un femminicidio - è ancora da accertare e dettagliare. Da una prima ricognizione sembrerebbe che la donna sia stata uccisa all'alba di oggi (lunedì 25 luglio). Sono stati i vicini di casa della coppia, pressappoco alle ore 5 del mattino, ad allertare i carabinieri. Stando alle prime indiscrezioni, l'omicidio si sarebbe consumato all'interno di un appartamento di via Leopardi, a Cadorago. La vittima è stata colpilta ripetutamente al corpo con un'arma da taglio, verosimilmente un coltello da cucina. Il presunto responsabile è stato fermato e assicurato alla giustizia in attesa di ulteriori sviluppi.

Il movente

Forse una lite per motivi di gelosia. I due fidanzati convivevano da circa due anni nel piccolo bilocale in provincia di Como, oggi teatro del truce delitto. I vicini sarebbero stati svegliati nel cuore della notte dalle urla della coppia decidendo così di allertare il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Cantù. Quando i militari sono entranti in casa hanno trovato la donna già morta e l'uomo in stato di choc. Il 37enne è stato arrestato in flagranza e portato in caserma. Le indagini del caso sono coordinate dal sostituto procuratore Mariano Fadda.