Donna accoltellata a morte: il cadavere trovato in casa coi figli

Coltellate allo sterno e all'addome. Era riversa in una pozza di sangue la donna di 61 anni che, all'alba di questa mattina, è stata ritrovata senza vita in un appartamento di Cologno Monzese, a Nord di Milano. In casa con la vittima c'erano il figlio 28enne e le gemelle di 24 anni, entrambe affette da lieve disabilità psichica. Il ragazzo è stato condotto in casarma per gli accertamenti di rito. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna pista.

L'accoltellamento

Non è ancora stata chiarita la dinamica del delitto. Stando a quanto si apprende da fonti a vario titolo l'omicidio si è consumato in un appartamento di via Bergamo, a Cologno Monzese, al confine col capoluogo lombardo. La vittima, una 61enne nata in Spagna ma residente in Italia da molti anni, era distesa sul pavimento della camera da letto con i vestiti intrisi di sangue. Sull'addome e sullo sterno ci sarebbero stati segni evidenti di coltellate: la profondità dei fendenti sarebbe stata tale da non lasciarle scampo. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, allertati dai vicini di casa della vittima, la donna era già priva di vita.

L'allerta

L'allerta è scattata nella notte. Ad allarmare gli altri condomini della palazzina di via Bergamo sarebbero state urla e grida disperate provenienti dall'appartamento incriminato. Sono stati i militari dell'Arma, per primi, ad intervenire sul luogo del delitto rinvenendo il corpo martoriato dai fendenti della 61enne. In casa con la vittima c'erano il figlio 28enne e le due gemelle di 24 anni, entrambe affette da lieve disabilità psichica. I tre fratelli sono stati prelevati e condotti in caserma.

I sospetti

Secondo le prime indiscrezioni, i sospetti degli inquirenti sarebbero concentrati sul figlio maggiore della vittima. Pare, infatti, che il ragazzo sia già stato interrogato. Le secondogenite, invece, saranno ascoltate in audizione protetta. Gli inquirenti sono al lavoro anche per stabilire se ci siano stati precedenti interventi nell'abitazione per liti o episodi di violenza. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Cologno Monzese su coordinamento del pm di Monza.