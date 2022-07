"È stata avvelenata". Donna morta in casa, fermata la figlia

Una donna ferrarese di 62 anni è stata trovata morta in casa e sarebbe deceduta per avvelenamento. Dai primi accertamenti risulta che la vittima abbia ingerito una sostanza tossica, verosimilmente si tratterebbe di acido. Circostanza che ha indotto gli inquirenti a ventilare l'ipotesi di omicidio. La figlia 38enne dell'anziana, interrogata dal pm Lisa Busato, avrebbe fatto alcune amissioni. Per questo motivo è stata sottoposta a provvedimento di fermo e trasferita nel carcere femminile di Bologna.

I fatti

La dinamica della vicenda non è ancora stata chiarita. Il cadavere della 62enne - una pensionata - è stato rinvenuto in un appartamento di via Ortigara, a Ferrara, nella tarda serata di venerdì 29 luglio. Sarebbero stati alcuni conoscenti della vittima ad allertare il 112, attorno alla ore 23 di ieri, non ricevendo più notizie della donna da giorni. Sul posto sono intervenute le pattuglie delle Stazioni di Ferrara e Porotto insieme ai vigili del fuoco, entrati nell'appartamento dalla finestra del primo piano poiché la porta d'ingresso era chiusa a chiave. La donna era seduta a terra, nel corridoio, già esanime. Sul corpo sono state individuate tracce compatibili con l'avvelenamento. Accertata la circostanza sospetta del decesso, sono state avviate tutte le procedure investigative del caso, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ferrara, con ausilio del medico legale e del personale addetto ai rilievi tecnico scientifici del Reparto Operativo e della Compagnia Carabinieri di Ferrara.

Il fermo

Il decesso risalirebbe ad alcuni giorni fa anche se, per averne conferma, bisognerà aspettare l'esito degli accertamenti cadaverici. Secondo quanto trapelato sinora, pare che la donna abbia ingerito dell'acido. Gli investigatori hanno escluso l'ipotesi di un gesto volontario in favore della pista delittuosa. La figlia 38enne della pensionata sarebbe stata fermata, condotta in caserma e sottoposta a interrogatorio. Ascoltati anche altri parenti e conoscenti della vittima.