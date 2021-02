"Con le donne sono un animale". Spuntano le chat choc di Genovese

Nuovi inquietanti particolari sono emersi dal contenuto di una conversazione tra Alberto Genovese e un suo amico. I messaggi sono contrenuti nella seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti dell’imprenditore digitale.

“ Ogni tanto mi vengono dei momenti di senso di colpa per cui prendo in considerazione di essere meno di un animale”, si legge nelle chat. E ancora: “forse se una fa qualcosa non è perchè le piace davvero, ma perchè l'ho talmente manipolata da farle credere che lo sta facendo per sua scelta" . Frasi che suonano come un’ammissione di colpa, quelle di Genovese, che al suo confidente chiede di essere aiutato a "superare queste debolezze ”. Ma non è tutto: gli inquirenti hanno scoperto altre chat tra i due amici, dal contenuto sconcertante: “ Sono piume al vento” , scrive Genovese delle sue vittime. Il messaggio prosegue descrivendo come fosse facile approfittarsi delle ragazze e di come venissero manipolate dal 43enne. “ Se cerchi davvero di capire cosa vogliono, rimani sconvolto. Non hanno una volontà. Le prendi per un braccio con più decisione di un altro e si fanno sc..., dipende tutto da quanto è forte la corrente che crei".

" So che è stato chiuso in stanza con le ragazze anche per due o tre giorni e che alternava sempre droga e sesso, droga e sesso" , ha rivelato agli inquirenti un conoscente di Genovese, in riferimento alla dipendenza dalla droga dell'amico. In un altro passaggio della testimonianza contenuta nella nuova ordinanza contro Genovese, si legge: "Alberto ha sempre sostenuto che tutti dovevano fare lo stesso uso di droga che faceva lui. Dovevano raggiungere il suo stesso stato. Lui a volte non usciva dalla stanza finché noi non eravamo già alterati dalle droghe e molto vicini al suo stato. E così immagino facesse anche con le ragazze in stanza. In tante mi hanno detto che sono uscite dalla stanza rincoglionite dalle droghe, ma io non ho mai pensato a violenze perché ho sempre visto le ragazze tornare in camera di Alberto" .