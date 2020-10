Dpcm, ampliamento dello smart working al 70-75%

Il governo Conte punterà tutto sullo "smart working" per contenere i contagi da Covid-19 in salita. Come conferma l'agenzia stampa Adnkronos, che svela alcuni contenuti del Dpcm a cui sta lavorando il governo giallo-rosso in queste ore, tra le proposte è previsto un ampliamento dello smart working al 70%-75%. " La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro ", si legge nel testo visionato dall'Adnkronos. Inoltre, nello stesso testo, si specifica che è previsto un " rafforzamento del controllo sul territorio per assicurare il rispetto delle misure previste ".

Nel Dpcm, che il governo Conte intende chiudere entro questa sera, sono incluse restrizioni sugli orari per Bar, pub e ristoranti fino alle ore 23, stop a feste private, congressi e sport di contatto. " Siamo impegnati per il Dpcm, cercheremo di licenziarlo già per questa sera " ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Taranto.

Smart working, nodo su privacy e diritti dei lavoratori