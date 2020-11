Il dpcm "salva" i parrucchieri (ma gli estetisti chiudono) Cosa accade in zona rossa

Parrucchieri sì ed estetisti no. È quanto, in estrema sintesi, emerge dal Dpcm 3 novembre che sarà esecutivo a partire da giovedì 5 novembre fino al 3 dicembre. Nelle "zone rosse", ovvero, nelle regioni caratterizzate da "uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto" di contagio, l'attività dei centri estetici è di fatto sospesa. Nell'allegato numero 24 al testo del decreto si precisa al riguardo che, tra i servizi alla persona, resteranno operativi in suddette aree "saloni di barbiere e parrucchiere" . Ma vediamo nel dettaglio cosa significa.

Cosa dice il testo del decreto

Fatta eccezione le regioni in cui l'epidemia è sotto controllo - ma che comunque dovranno attenersi alle nuove misure nazionali per limitare la trasmissione virale - per le altre, cioè quelle "arancioni" e "rosse", sono previste restrizioni più rigorose, specie per le categorie eroganti servizi alla persona. Tra questi rientrano parrucchieri e centri estetici che, a seconda del tipo di prestazione offerta, saranno soggetti o meno a chiusura. Nel testo del decreto, infatti, al comma h dell'articolo 3 si chiarisce che "sono sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell'allegato 24". In breve, nelle aree rientranti nello scenario di massima gravità, i centri estetici saranno costretti a chiudure mentre i parrucchieri potranno continuare ad offrire prestazioni purché si attengano ai protocolli sanitari anti-contagio.

Le regole