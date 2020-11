Dpcm, il Tar dice "no" alla sospensione dei limiti per bar e ristoranti

No alla sospensione urgente delle parti del Dpcm del 3 novembre scorso che stabiliscono limitazioni all'attività dei servizi di ristorazione e lo stop a mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei, di altri istituti e dei luoghi della cultura. Questo quanto stabilito dal Tar del Lazio attraverso due decreti monocratici cautelari appena pubblicati. Per quanto riguarda le misure stringenti su bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, a firmare il ricorso è stata una serie di esercizi commerciali (molti di Roma); per le chiusure nell'ambito culturale a fare ricorso è stato Vittorio Sgarbi. Il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto che per entrambi " non sussistono le condizioni per disporre l’accoglimento della richiesta cautelare monocratica ".

Sono state già fissate le udienze di discussione in camera di Consiglio davanti al tribunale in composizione collegiale: l'udienza degli esercizi commerciali relativa alle limitazioni per le attività di ristorazione - riconosciuti i motivi di urgenza - è stata fissata per il 18 novembre prossimo; la camera di Consiglio collegiale è stata invece prevista il prossimo 2 dicembre per il ricorso presentato dal critico d'arte. Richiamando quanto stabilito dal cosiddetto "Decreto Colosseo" - proposto dall'attuale ministro dei Beni culturali Dario Franceschini e convertito in legge dal Parlamento nel 2015 - che equipara i musei ai " servizi essenziali ", il sindaco di Sutri aveva annunciato che i musei della città sarebbero rimasti aperti.

Il ricorso del Codacons

" La garanzia delle prestazioni in servizi essenziali come sanità e trasporti si estende a musei, monumenti, istituti e luoghi rilevanti del patrimonio culturale, storico e artistico nazionale. Come sono, appunto, i musei di Sutri ", aveva dichiarato il deputato del Gruppo misto. Con un ricorso depositato oggi al Tar del Lazio, anche il Codacons ha chiesto la riapertura immediata dei musei in tutta Italia. L'iniziativa legale – con primo firmatario Vittorio Sgarbi – è arrivata in seguito alla vittoria ottenuta dall'associazione sulla riapertura delle scuole in Puglia, e mira ora a raggiungere lo stesso risultato: " Il servizio pubblico essenziale è quello di cui la collettività non può in nessun caso fare a meno (cfr. Corte Cost. n. 31/1969), difatti lo stesso ordinamento ne vieta l’interruzione (il riferimento è all’art.340 codice penale) ".