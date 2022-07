Draghi ha fatto un miracolo, sfregio di Rep a Cerciello e BoJo: quindi, oggi...

- diciamolo chiaramente: se un qualsiasi altro presidente avesse definito “dittatore” Erdogan e poi ci fosse andato a parlare tutto felice e contenti, l’avremmo preso tutti in giro. Draghi invece no

- Conte consegna la sua lista della spesa a Draghi, ma un programma del genere non riuscirebbe a realizzarlo nemmeno se fossimo in un monocolore grillino o in dittatura. La verità è che avrebbe voluto mandare al diavolo il governo, ma Grillo non glielo ha permesso. Sintomo che Conte è leader ma non comanda. In pratica abbaia ma non morde

- vi prego, smettiamola di cercare un colpevole per ogni tragedia. I morti della Marmolada sono andati in montagna e conoscevano il rischio, esattamente come quando guidi a fari spenti nella notte per vedere l’effetto che fa. Succede. È una disgrazia, ma succede. Immaginare un’inchiesta penale per questa storia è davvero inquietante. Chi arrestiamo, le Dolomiti?

- Draghi fa il miracolo: il "mostro" Erdogan ora è amico dei progressisti

- sulla vicenda degli Alpini l’associazione Non Una di Meno promette che presenterà a tempo debito (entro tre mesi) le denunce raccolte. Aspettiamo. Il punto è un altro: andatevi a leggere il comunicato. Denunciano le “molestie subite da tante donne e soggettività Lgbt+”. Soggettività Lgbtq+: ma che vol di?

- paginata di Repubblica per raccontare le fibrillazioni nel governo. Il titolo è tutto sul M5S pronto a staccare la spina al governo, però il fotone enorme (quello che conta) è di Salvini. E non si capisce bene perché

- no ragazzi, Repubblica l’ha scritto davvero. Avete presente i due americani, Elder e Natale Hjorth, che uccisero il povero carabiniere Cerciello Rega? Beh: per il cronista di Rep i due ventenni (20enni, mica bambini) si sono trovati “come è palese” (ma palese a chi?) in una “situazione più grande di loro”. E adesso vediamo quale è questa situazione: cercavano droga, sono stati beccati e in tutta risposta hanno ammazzato a coltellate un militare fuori servizio. Esattamente, cosa è che sarebbe “palese”?

- “Italia aperta sui migranti, ma siamo al limite”. L’avesse detto Salvini, l’avrebbero spernacchiato

- vietare la montagna, una boiata astrofisica. Allora chiudiamo il mare per la gente che annega?

- Achille Lauro: “L’Eurovision mi ha fatto svoltare. Oggi punto meno a stupire”. Ecco, imparasse a cantare bene sarebbe già qualcosa

- mi sa che siamo vicini a dire bye bye a Boris Johnson. Faccio notare una cosa: se una crisi di governo in mezzo alla pandemia, alla guerra e tutto il resto fosse avvenuta in Italia, i nostri giornali avrebbero parlato di "irresponsabilità" dei partiti e tutto il resto. Invece se serve a cacciare BoJo, tutto bene. È l'ipocrisia, bellezza

- il M5S tira la corda ma non strappa. E qui, signori miei, si evice ancora una volta che a strategia politica Renzi è 12 volte superiore ai suoi avversari. Le crisi di governo non si annunciano, non si fingono, non si rinviano: si fanno. Altrimenti fai la figura del sottomesso

- leggo dal documento del M5S inviato a Draghi: “Il nostro faro è la transizione ecologica, quale efficace strategia ambientale, che abbraccia l’economia circolare, per garantire la salvezza del pianeta e la preservazione delle biodiversità”. Cos’ che cosa?