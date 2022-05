Dramma nel ciclismo: muore direttore sportivo travolto da un atleta

Stefano Martolini, 41 anni, è morto ieri domenica 22 maggio, mentre si trovava nelle vicinanze del circuito di Castelfidardo. L'uomo originario di Magenta e residente a Santo Stefano Ticino, era il direttore sportivo della Viris Vigevano.

Stava assistendo ad una gara di ciclismo nella provincia di Ancona, come quasi tutte le domeniche, quando è stato travolto e ucciso dal corridore 23enne Nicola Venchiarutti. In quel momento l'atleta stava percorrendo l'ultima tappa della "due giorni marchigiana", una gara ciclistica per dilettanti. Il 41enne, invece, si trovava sul posto per effettuare il rifornimento agli atleti del suo team in un circuito da ripetere per dieci volte.

In quel momento, a 300 metri dallo striscione del traguardo, Venchiarutti ha travolto in pieno il direttore sportivo che è volato sul suolo a causa del violentissimo scontro con il mezzo. Dalla prima ricostruzione, sembra che il ciclista di Osoppo, dopo essersi toccato con un avversario durante la volata, abbia perso il controllo della bici uscendo dalla sede stradale e causando il fatale impatto. I soccorsi, però, sarebbero stati chiamati in ritardo perché nessuno si era accorto che la situazione fosse davvero grave.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 assieme all'eliambulanza. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito disperate e, infatti, il 41enne è deceduto dopo qualche minuto a causa dei gravissimi traumi riportati. Nel frattempo, la giovane promessa friulana è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale di Torrette e attualmente si trova in gravi condizioni per un trauma del rachide. Al momento la zona è stata chiusa per effettuare i rilievi necessari agli inquirenti.

Stefano Martolini collaborava con Viris Vigevano, per anni aveva lavorato con gli juniores del Busto Garolfo e, proprio nella cittadina milanese, era uno dei promotori della 3 Sere di Busto Garolfo.