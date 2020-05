Bastonate, pugni e sassi: folle aggressione all'inviato di Striscia. "Ti uccido"

Non sembra esserci pace per gli inviati di Striscia la notizia, che in questi ultimi mesi sono spesso vittime di aggressioni, talvolta molto violente. Dopo quella subita da Vittorio Brumotti nel centro di Milano e le minacce arrivate a Luca Abete, anche Moreno Morello ha vissuto momenti di paura. Il candido inviato del telegiornale satirico di Canale5 si trovava a Ceccano, in provincia di Frosinone, per registrare uno dei tanti servizi-denuncia ma qualcosa è andato storto e lui, insieme ai suoi quattro operatori, sono stati oggetto di lancio di oggetti e minacce.

Tutto è accaduto oggi pomeriggio, 29 maggio, mentre Moreno Morello e la sua troupe erano intenti a registrare un nuovo servizio sull'ormai famigerato Sandokan. L'uomo è da tempo al centro di un'inchiesta condotta dal telegiornale satirico di Canale5, perché pare abbia truffato l'ospedale di Santa Corona di Pietra Ligure, in provincia di Savona. Stando a quanto è emerso dalle indagini, Sandokan avrebbe approfittato del periodo di massima emergenza per il Covid-19 per proporre una partita di mascherine che poi non sono mai state spedite. Questa storia è stata già raccontata da Striscia la notizia con due servizi mandati in onda ad aprile, l'ultimo dei quali ha visto un primo episodio di violenza nei confronti dell'inviato. In quell'occasione un uomo armato di scimitarra aveva minacciato Moreno Morello e la sua troupe, che a quel punto hanno preferito indietreggiare per non subire conseguenze.