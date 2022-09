Due forti scosse di terremoto nelle Marche: gente in strada per la paura

Sono due le scosse di terremoto che sono state avvertite in tarda mattinata nelle Marche. L’epicentro è stato individuato vicino ad Ascoli Piceno, a Folignano, e la magnitudo stimata è arrivata fino a 4,1. La prima scossa è stata registrata dal sismografo alle 12.24, mentre la seconda, un po’ più lieve, di 3,6, si è avuta subito dopo, alle 12.25. La popolazione si è riversata in strada per lo spavento e ancora scossa per il nubifragio di qualche giorni fa che ha messo in ginocchio gran parte della regione. Sono uscite dagli edifici anche alcun scolaresche, come quella della scuola media "Cantalamessa", che si è radunata nel campetto dell'istituto. Altri istituti scolastici, invece, non hanno fatto uscire gli alunni. Non ci sono state scene di panico e la situazione è tornata normale in breve tempo. Dalle prime verifiche effettuate, il Dipartimento di protezione civile ha reso noto che l'evento è stato avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Per le due scosse di terremoto avvertite nell'Ascolano è stata sospesa la circolazione dei treni lungo la linea ferroviaria Ascoli Piceno-Porto d'Ascoli, ha fatto sapere Trenitalia. Non ci sono convogli fermi lungo la linea. Si sta predisponendo il servizio sostituivo con autobus. Già al lavoro è una squadra di tecnici per le verifiche della linea ferroviaria.

Alle 12.35 un altro terremoto è stato registrato anche in Abruzzo: la scossa è stata avvertita a tre chilometri da Civitella del Tronto, nella provincia di Teramo. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, appresa la notizia, ha subito chiamato il prefetto, Massimo Zanni, e il sindaco, Gianguido D'Alberto, per sincerarsi di quanto accaduto. Insieme al direttore dell'Agenzia di protezione civile, Mauro Casinghini, è in contatto con tutti i sindaci del territorio teramano, al confine con le Marche, epicentro del sisma. La situazione è sotto controllo, al momento non si registrano danni a cose e persone. Come da protocollo, gli studenti delle scuole sono stati fatti evacuare per sicurezza.

