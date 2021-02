"Due settimane fa si è pagata il funerale": il retroscena choc sul femminicidio di Genova

Si scoprono nuovi dettagli inquietanti dietro la morte di Clara Ceccarelli, la donna di 69 anni assassinata nel suo negozio di Genova dall'ex marito. L'uomo, un artigiano con gravissimi problemi economici, ieri ha raggiunto la donna nel centro di Genova e all'interno dell'attività commerciale che gestiva ormai da molti anni le ha sferrato 30 coltellate, di cui 2 mortali al collo e al petto. Clara Ceccarelli è stata l'ennesima vittima dell'amore malato, di un uomo che non vuole saperne di una relazione finita e che pur di non lasciare la donna libera di rifarsi una vita si macchia le mani di sangue. Un femminicidio sul quale continuano a indagare le forze dell'ordine dopo l'ammissione di responsabilità dell'artigiano, per il quale ora si valuta anche l'ipotesi della premeditazione.

Ma tra i tanti retroscena di questa triste vicenda ce n'è uno agghiacciante raccontato dal commesso saltuario del negozio di calzature di Clara Ceccarelli. " Clara due settimane fa si era andata a pagare il funerale. Non voleva gravare sull'anziano padre e sul figlio. Forse aveva capito che sarebbe finita male ", ha detto il ragazzo che di tanto in tanto aiutava la donna a gestire i clienti. Una sensazione, forse la consapevolezza che con quell'uomo non sarebbe potuta finire bene. Un dettaglio sul quale le forze dell'ordine stanno lavorando per capire se possa esserci l'aggravante della premeditazione, eventualmente sostenuta da minacce o da altri atti che l'uomo avrebbe potuto compiere per intidimidire la donna. Intanto il commesso, così come hanno fatto tantissimi altri genovesi nella giornata di oggi, ha deposto un mazzo di fiori davanti alla saracinesca del negozio chiuso, forse per sempre. " Ieri è arrivata alle quattro e ci siamo dati il cambio, in realtà avrei dovuto fare il la chiusura ma lei aveva dovuto fare una commissione e così... ", ha detto il commesso a La Repubblica.