Orrore a Bari: lo stupro choc di due turiste francesi

Aggredite e abusate da uno sconosciuto. È quanto hanno denunciato due turiste francesi, delle quali una minorenne, alla polizia. La violenza sessuale si sarebbe consumata in un appartamento del quartiere Libertà di Bari, nella tarda serata di lunedì 8 agosto. L'aggressore, identificato grazie all'identikit fornito dalle presunte vittime, è stato identificato e fermato tempestivamente dalla polizia. L'uomo, di cui non sono note le generalità, è in attesa dei provvedimenti che, verosimilmente a breve, saranno adottati dall'autorità giudiziaria.

L'aggressione

La dinamica dell'accaduto è ancora da accertare e dettagliare. Da una prima ricognizione, basata sulla versione delle turiste, la violenza si sarebbe consumata in uno dei quartieri storici del capoluogo pugliese. Sarebbero state proprio le ragazze a fornire alcune indicazioni sul luogo dell'aggressione. Sul posto è intervenuta la polizia che, proprio in queste ore, starebbe effettuando un sopralluogo nell'appartamento incriminato. Per le presunte vittime, soccorse con un'ambulanza del 118 e trasportate al Policlinico di Bari, è stato attivato il "binario rosa", la corsia di assistenza dedicata alle donne vittime di violenza. Stando a quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, una delle ragazze presentava dei lividi sul volto: non è escluso che sia stata colpita dall'aggressore. L’indagine è coordinata dalla pm di turno Desirèe Digeronimo con il procuratore aggiunto Giuseppe Maralfa. Sulle circostanze della presunta violenza sono ancora in corso accertamenti.