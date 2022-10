"Eccesso di legittima difesa". Chiuse le indagini su Massimo Adriatici

A oltre un anno dai fatti che hanno visto protagonista l'ex assessore alla Sicurezza di Voghera, Massimo Adriatici, la procura di Pavia ha chiuso le indagini e ha mantenuto l'impianto dell'eccesso colposo di legittima difesa per l'uomo. Nel luglio 2021 un colpo partito dalla pistola di Massimo Adriatici raggiunse Youns El Bossettaoui, marocchino di 39 anni.

È la notte del 20 luglio 2021 quando Massimo Adriatici arriva nella centralissima piazza Meardi di Voghera. Precedentemente, Youns El Bossettaoui aveva importunato i clienti di alcuni bar e al momento dell'arrivo di Adriatici si accende un forte diverbio tra i due, al culmine del quale il marocchino aggredì violentemente l'assessore, che in qualità di ex poliziotto aveva regolare porto d'armi. La discussione è nata perché alle 22.30 Adriatici chiamò la centrale di polizia per chiedere l'intervento di una volante e Youns El Bossettaoui riuscì a sentire quella chiamata o, comunque, intuì quello che Adriatici stava facendo. Da qui la lite, l'aggressione e il colpo di pistola.

Come riporta il Corriere della sera, nell'avviso di chiusura delle indagini si legge che Massimo Adriatici è stato "aggredito" da Youns El Bossettaoui con una " violenta manata al volto " che mandò a terra l'assessore che, nella caduta, perse anche gli occhiali da vista. Una volta a terra, Youns El Bossettaoui " si avvicinava ulteriormente chinando il busto verso di lui per colpirlo di nuovo ". È a quel punto che Adriatici estrasse la pistola, una Beretta calibro 22, con la quale esplose il colpo che ha ucciso Youns El Bossettaoui.