Ecco chi vuole gli anziani a casa

Gli anziani? Meglio che restino a casa. Un'idea bislacca, quella di confinare in isolamento domiciliare gli over 65 e le persone con fragilità conclamate, che sembra incontrare il favore di molti. Questo, almeno, è quanto trapela da un sondaggio condotto dall'Istituto ixè secondo cui 6 cittadini su 10 sarebbero a favore di un lockdown circoscritto agli anziani e alle persone con gravi patologie.

Cosa rivela il sondaggio

Monta la paura per il Coronavirus nella seconda ondata. Secondo i dati raccolti da Ixè, Il livello di preoccupazione personale degli italiani per il Covid raggiunge livelli prossimi a quelli della prima ondata, ma con un'intensità leggermente inferiore. Se nei mesi caldi dell'epidemia - periodo marzo/aprile - il valore si attestava attorno al 95%, adesso è pari all'88% con il 42% degli intervistati che dichiara di essere "seriamente preoccupato" per la pandemia. L’aumento dell’apprensione si accompagna ad una prossimità diretta con casi di Covid, segnalata da quasi 3 italiani su 4, con una crescita sensibile nel mese di ottobre. Quanto ai luoghi di contagio, il 73,8% degli italiani ritiene ad "elevato rischio" i mezzi di trasporto pubblico mentre per bar, centri commerciali e scuole le rilevazioni segnalano una soglia nettamente inferiore al 30%. Ex aequo, invece, per il gradimento delle misure contemplate negli ultimi Dpcm: sono ritenute adeguate alla situazione dalla metà degli italiani (uno su quattro le giudica eccessive, mentre uno su cinque avrebbe voluto maggiore rigore). Ma è il dato relativo ai lockdown circoscritto agli anziani e alle persone con gravi patologie.

Il 61% degli italiani vuole gli anziani a casa