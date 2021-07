Ecco cosa sappiamo della variante Epsilon

Una nuova variante denominata B.1427/1.429 è stata individuata dagli scienziati all'inizio del 2021 in California ma è stata resa nota alla metà di marzo. Si tratta della variante Epsilon del Covid-19. Attualmente è presente in 44 Paesi . In Italia, però, sono stati registrati soltanto un paio di casi.

Di cosa si tratta

Su Science è stato pubblicato un articolo con le caratteristiche di questa nuova variante grazie al lavoro di ricerca del biochimico Matthew McCallum dell'Università di Washington a Seattle, Stati Uniti. Il virus riuscirebbe ad aggirare gli anticorpi generati dei vaccini e da una precedente infezione soltanto in parte. Le osservazioni pubblicate si basano da campioni di plasma prelevato da alcune persone già vaccinate con Pfizer e Moderna ed altri che avevano avuto la malattia. Questa mutazione del virus è il risultato di tre cambiamenti presenti nella glicoproteina S, in pratica le "corone" delle quali il Coronavirus si serve per infettarci.

Dove è diffusa

Secondo i dati aggiornati da Gisaid, la variante Epsilon è attualmente presente con numeri modesti soprattutto in Danimarca (37 casi), in Germania, Irlanda, Francia, Olanda e Spagna con casi che si contano sulle dita di una mano (tra 5 e 10). Come detto, in Italia è stata sequenziata soltanto due volte. Gli scienziati, come per tutte le altre varianti, l'hanno ribattezzata Voc (Variant of concern), cioè variante di interesse, il nome stabilito dall'Oms in due casi: se il genoma del virus presenta mutazioni fenotipiche accertate o sospette e se è causa di trasmissione comunitaria con cluster multipli oppure se è stata rilevata in più Paesi (come in questo caso).

I vaccini sono efficaci

Se è vero che l'efficacia vaccinale può risultare leggermente ridotta di 2,4 volte in meno dopo la doppia dose di Moderna e 2,3 volte in meno con Pfizer, buone notizie arrivano dal monodose Johnson&Johnson. Come riporta IlSole24Ore, l'azienda farmaceutica ha reso noto che il vaccino J&J " ha dimostrato una risposta immunitaria duratura e ha generato risposte anticorpali neutralizzanti contro la variante Delta e altre varianti di Sars-Cov-2 che destano preoccupazione". Sebbene la Delta sia quella che sta prendendo il sopravvento, nel mondo sono presenti la B.1351 (variante Beta), la B.1.1.7 (variante Alfa) e la P.1 (variante Gamma). In Italia circola ancora, maggiormente, la variante Alfa ma sarà presto sostituita, appunto, dalla Delta.

"Non dare spazio a varianti"