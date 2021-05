Ecco cosa si può fare dopo il vaccino

Se da un lato la campagna vaccinale procede ora a ritmi più serrati, dall'altra aumentano le domande di coloro che, dopo ricevuto il siero, continuano ad avere qualche dubbio su ciò che potrebbe accadere e su come si dovranno comportare da ora in avanti.

Tra i quesiti più frequenti resta l'annosa questione della possibilità o meno di contrarre il virus anche con lo scudo del vaccino anti Covid. "Sì, è possibile" , ammette il docente di immunologia dell'università degli Studi di Milano, nonché direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi, Mario Clerici. "Ora che stanno cominciando a venir fuori molti dati su questo argomento possiamo dire che sono pochissimi casi, che si contano sulle punte delle dita" . La schermatura fornita dal siero non è totale, spiega l'esperto: "Questo succede perché anche il vaccino migliore ha una copertura del 96-97% e se ci si trova in quel residuale 3-4% c'è possibilità di ammalarsi. Ma grazie al cielo è una possibilità più teorica che altro" . Un rischio molto basso, quindi, ma di cui bisogna comunque tener conto.

Cosa succede tra prima e seconda dose

È vero che dopo aver ricevuto la prima delle due dosi di vaccino anti-Covid aumentano le possibilità di contrarre il virus? Anche questa rientra tra le domande più gettonate dagli italiani. Il professor Clerici spiega cosa accade tra prima e seconda somministrazione: "La seconda dose senz'altro ottimizza la potenza della risposta immunitaria. Il rischio di contrarre il Covid è un po' più alto quando si ha all'attivo solo una dose" , rivela l'esperto ad AdnKronos, "ma anche dopo la prima singola iniezione i casi di malattia riportati sono pochi. È una possibilità, poi, che diventerà gradualmente sempre più remota. Una volta che si raggiungerà l'immunità di gregge, non accadrà più perché non ci sarà circolazione del virus" .

Dopo la seconda somministrazione è comunque possibile essere dei portatori inconsapevoli del virus? Anche in questo caso il docente parla di una possibilità remota, ma che non si può comunque escludere a priori. "Non è mai una scienza esatta, ma è altamente improbabile: se si è vaccinati tendenzialmente non ci si infetta e non si trasmette il virus. In questo momento sono più i giovani che non sono ancora immunizzati, che vanno fuori e si infettano. Poi magari, essendo spesso asintomatici, contagiano altri. Va precisata una cosa" , puntualizza ancora Clerici. "Anche se i vaccinati non sembrano in grado di infettare, il mio invito è a continuare con le cautele, dalle mascherine alle distanze ancora per un po'. Stiamo attenti nei prossimi mesi, tiriamo fino a settembre e poi vedremo ".

Sintomi influenzali tra i vaccinati

Nel caso in cui manifestino dei sintomi influenzali o abbiano contatti con un potenziale positivo anche i vaccinati devono effettuare un tampone? "Mi sembra un eccesso di sicurezza" , dichiara Clerici, "Se una persona è vaccinata e ha sintomi simili al Covid, è molto più probabile che sia influenza o un altro virus come un rotavirus o un parvovirus che danno sintomi simili" . Certo per avere maggiore sicurezza si può fare pure un tampone, aggiunge il professore, "ma sarà difficile che sia Sars-CoV-2. Lo stesso in caso di contatto con positivo: mi sembra eccessivo" .