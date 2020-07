Il maltempo di luglio rovina le ferie di tutti: in arrivo piogge e temporali

Luglio e non sentirlo: temperature in media (o addirittura sotto), clima quasi ovunque gradevole ma soprattutto maltempo e temporali come probabilmente non accadeva da decenni, in questo periodo, sul nostro Paese. E non è finita: una nuovo fronte freddo in discesa dal Nord Europa sta provocando i primi acquazzoni e temporali.

La situazione

Il satellite ci mostra la cruda realtà: dopo aver abbandonato il Triveneto provocando piogge sparse ed un calo termico, il fronte freddo è disteso tra l'Adriatico ed il Centro Italia dove sono in atto fenomeni anche di forte intensità. Una situazione così in questo periodo dell'anno, statisticamente il più caldo ma soprattutto stabile, è davvero singolare. Le regioni centrali saranno bersagliate da temporali localmente intensi e con possibili grandinate oltre ad un rinforzo del vento.

La Protezione Civile ha infatti diramato un'allerta meteo di colore giallo per nove regioni: dall'Emilia-Romagna via via fino alla Puglia con la sola eccezione della Campania. Su queste regioni sarà alto il rischio di maltempo con acquazzoni anche intensi tra il pomeriggio e la sera. Le temperature subiranno un calo su tutte le zone colpite dai fenomeni mentre rimarranno stazionarie al Nord e sulle Isole Maggiori per adesso fuori dalla fase di maltempo.

Tendenza per il week-end

Come dicono gli esperti, sabato sarà una gornata molto incerta, soprattutto al Centro-Sud: acquazzoni colpiranno Abruzzo e basso Lazio e, nel pomeriggio, anche Campania, Puglia e Calabria. Chi pensa di andare al mare dovrà, forse, rivedere i programmi. Locali temporali saranno possibili anche sulle zone interne delle Isole Maggiori. Meteo migliore al Nord anche se, durante il pomeriggio, tante nubi si svilupperanno sulle zone alpine e prealpine.

Situazione diversa, invece, per la giornata di domenica grazie alla rimonta dell'alta pressione delle Azzorre che riporterà stabilità quasi ovunque. Gli unici disturbi tra Calabria e Sicilia orientale con nuovi fenomeni pomeridiani. Sole e poche nubi sul resto d'Italia con temperature in graduale ripresa su valori comunque accettabili ed intorno ai 30-31°C quasi ovunqu. Un po' più caldo nelle grandi città come Firenze, Bologna e Roma ma non si avranno condizioni di criticità.

Medio-termine, niente africano

La particolarità di questa estate, dopo anni dominati dal caldo africano, è proprio questa: l'alta pressione africana non c'è, non si vede. E pare che se ne stia rintanata nei suoi luoghi d'origine ancora a lungo, probabilmente per tutta la seconda parte di luglio, scongiurando così condizioni calde e afose sul nostro Paese. Insomma, continuerà l'estate mediterranea d'altri tempi.