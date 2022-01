Ecco il nuovo dpcm: cosa cambia per il green pass

Ci sono delle novità per quanto riguarda il Green pass. Da martedì primo febbraio sarà possibile entrare in nove tipologie di negozi senza avere neppure il certificato verde base. Nelle prossime ore il premier Mario Draghi apporrà la sua firma sul nuovo Dpcm, la cui bozza è pronta. Per tutte le altre attività sarà invece necessario essere in possesso del Green pass. Sarà infatti obbligatorio essere guariti dal virus oppure aver ricevuto il vaccino, o ancora, in alternativa, essersi sottoposti a un tampone che abbia dato risultato negativo.

Green pass base

Da martedì primo febbraio il Green pass base, che si ottiene dopo essersi sottoposti a un tampone antigenico, che ha validità per 48 ore, o a uno molecolare della validità di 72 ore, darà la possibilità di entrare nei negozi. Solo per accedere ad alcuni esercizi commerciali non sarà necessario avere neanche la certificazione base. Ecco quali sono.

Negozi alimentari

L’ingresso sarà libero in tutti i negozi alimentari. Fa parte dell’elenco il commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, quali gli ipermercati, i supermercati, i discount di alimentari, i minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari. Da tenere presente che in questi luoghi il cibo non potrà essere consumato. Sempre nell'elenco anche il commercio al dettaglio di prodotti surgelati.

Animali

Accesso libero anche per il commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.

Farmacie, prodotti sanitari, ottici

Ingresso senza Green pass per il commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, per quello di medicinali in esercizi specializzati come farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, oltre che per il commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati e infine per il commercio al dettaglio di materiale per ottica.

Combustibili

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati. Oltre che per il commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Anche nelle attività essenziali, quelle in cui si potrà accedere senza il Green pass, verranno effettuati dei controlli a campione. Questo è quanto contenuto nella bozza del Dpcm che il presidente del Consiglio dovrebbe firmare nelle prossime ore. Come spiegato da fonti ministeriali, l'articolo in questione è stato inserito per garantire che chi accede a quelle attività e a servizi esentati dal pass lo faccia solo per soddisfare le esigenze primarie. Per esempio, chi si reca in un ipermercato può fare la spesa ma non acquistare beni non primari.