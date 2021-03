Ecco perché alcuni soggetti risultano positivi dopo il vaccino

Tante le domande sul vaccino, alcune delle quali non hanno ancora una risposta certa. Tra queste ci si chiede quanta durata avrà l’immunità data grazie all’inoculazione del siero. La risposta però si potrà avere solo con il passare del tempo. Un’altra che invece ha già un responso, seppur parziale, è quella relativa al fatto che alcuni soggetti, nonostante abbiano ricevuto il vaccino, siano risultati comunque positivi.

Positivo anche chi ha ricevuto il vaccino

Come riportato dal Messaggero, Massimo Andreoni, primario del reparto di Malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma, ha spiegato che “il vaccino non è stato sviluppato per proteggere le persone dall'infezione, ma dalla malattia” . Può quindi capitare che una persona, un evento non comune, che è stata vaccinata risulti positiva al test. “Dai dati aggiornati sulla protezione dall'infezione asintomatica dei vaccinati emerge che solo 1-2 persone vaccinate su 10 rischiano di infettarsi” ha tenuto a precisare Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Igm). Maga ha anche aggiunto che l’'80-90% delle persone, quindi, risulta protetto anche dall'infezione asintomatica. Alquanto improbabile però che un immunizzato possa ammalarsi in modo grave. Secondo quanto affermato dall’esperto, i dati in mano agli studiosi mostrano che i soggetti vaccinati, indipendentemente dal siero inoculato, hanno più del 90% di possibilità di non sviluppare forme gravi dell’infezione da Covid-19.

Chi è immunizzato può contagiare gli altri?