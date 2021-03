Ecco perché oggi potrebbero non arrivare i pacchi di Amazon a casa

I lavoratori italiani di Amazon, la più grande internet company al mondo, hanno dato avvio alla loro prima giornata di sciopero, e per tale ragione nella giornata di oggi ci saranno seri problemi nella consegna dei pacchi a domicilio. Sono ben 40mila i dipendenti, fra addetti agli hub, lavoratori nei magazzini (circa 9.500) e driver (ben 15mila), che hanno deciso di fermarsi, mandando in tilt il colosso dell'e-commerce. La ragioni? Turni e carichi di lavoro insostenibili. Una situazione già denunciata in passato, ma che adesso avrebbe raggiunto il culmine.

" Per un giorno ci vogliamo fermare, ci dobbiamo fermare. È una questione di rispetto del lavoro, di dignità dei lavoratori, di sicurezza per loro e per voi. Per questo, per vincere questa battaglia di giustizia e di civiltà abbiamo bisogno della solidarietà di tutte le clienti e di tutti i clienti di Amazon ", si può leggere nella comunicazione lasciata dai dipendenti. L'appello ai clienti è quello di aderire alla protesta, non acquistando per 24 ore.

La protesta dei sindacati

Ad appoggiare i dipendenti di Amazon i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. "Un messaggio importante rispetto alla necessità di parlare di lavoro di qualità" , ha affermato Tania Scacchetti, segretaria confederale della Cgil, come riportato da AdnKronos. " È importante che Amazon incrementi le proprie attività in Italia, ma non è sufficiente offrire occasioni di lavoro. Abbiamo ancora problemi insostenibili di carichi, di tempi, di eccessiva precarietà lavorativa. In un'azienda con quel tipo di fatturato è giusto costruire un sistema di relazioni che riconosca ai lavoratori un premio di risultato e condizioni contrattate. Ossia relazioni sindacali stabili ", ha proseguito.

Quello che i dipendenti chiedono è proprio una verifica dei carichi e dei turni di lavoro, una riduzione degli orari di lavoro dei driver, " la continuità occupazionale in caso di cambio fornitore, e la stabilizzazione dei tempi determinati e dei lavoratori interinali ed il rispetto delle normative sulla salute e la sicurezza ". Tante le storie dei lavoratori scontenti della loro situazione. Una 30enne di Collevecchio, dipendente di Amazon dal 2017, racconta di forti dolori a braccia, gambe e schiena a causa del lavoro ripetitivo. "Dopo un mese, invece, iniziano a far male i tendini dei polsi. Ogni tanto qualcuno sviene. Ecco, diciamo che l'infermeria è molto frequentata" , spiega ancora la donna, come riportato da Repubblica. "Non è possibile tenere una persona 2 anni nello stesso posto: si danneggiano spina dorsale e articolazioni" , ribadisce anche un altro dipendente.

Stamani in via Vincenzo Toffetti, Milano, sono stati bloccati tir e furgoni, e le forze dell'ordine sono dovute intervenire per gestire il traffico. "Con questo sciopero vogliamo segnalare nuovamente la necessità che l'azienda riconosca i sindacati. La risposta allo sciopero di questa mattina è molta alta ed è il primo nella storia in Europa" , ha dichiarato Stefano Malorgio, segretario generale nazionale Filt Cgil, come riportato da Mianews.

La replica della manager

A confermare lo sciopero tutto italiano, anche Mariangela Marseglia, country manager di Amazon.it e Amazon.es, che ha deciso di scrivere una lettera indirizzata ai clienti per spiegare la situazione dal punto di vista dell'azienda. "Oggi è previsto uno sciopero organizzato a livello nazionale da alcune sigle sindacali" , ha comunicato la country manager. "In Amazon rispettiamo il diritto di ogni individuo ad esprimere la propria posizione e voglio ringraziare personalmente i colleghi e i dipendenti dei fornitori dei servizi di consegna che ogni giorno lavorano per assicurare che possiate ricevere i vostri ordini".