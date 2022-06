Ecco perché stasera i Tg Rai durano meno

Nella giornata di oggi, domenica 26 giugno 2022, i telegiornali della Rai vanno in onda in formato ridotto, con una durata complessiva della trasmissione che raggiunge appena i dieci minuti. La situazione, che si verifica in concomitanza con il giorno dei ballottaggi relativi alle elezioni amministrative, si è venuta a creare per via dello sciopero dei dipendenti del Centro di produzione tv di Roma indetto dalla Rappresentanza sindacale unitaria.

Dipendenti che sono in agitazione, come documentato da un comunicato sindacale, a causa del "mancato rispetto dei piani-ferie da parte dell'azienda, la corsa al risparmio solo sul costo del personale interno e il contestuale ricorso a inutili e costosi appalti" . A preoccupare i lavoratori è anche il fatto che, a partire dal prossimo venerdì 1° luglio, la turnazione riprenderà "a pieno regime" senza, peraltro, che vi sia disponibilità di locali idonei "per svolgere le attività con il dovuto distanziamento" . Per questi motivi i sindacati inoltrano specifica richiesta di proseguire con lo smart working.

Le rimostranze sono mosse anche nei confronti di alcuni giornalisti, rei di aver realizzato un " Tg sport notturno presso i servizi tecnici che ha stravolto totalmente il modello produttivo" , con l'unico scopo di "accontentare la voglia di visibilità" di alcuni dei diretti interessati.

Il fulcro delle proteste dei dipendenti del Centro di produzione tv Rai di Roma è comunque la carenza di personale, dovuta anche alla scarsa propensione da parte dell'Azienda ad assumere nuovi lavoratori. Le recenti assunzioni, infatti, non garantirebbero neppure la copertura di metà del numero dei dipendenti andati in pensione di recente.

L'agitazione del personale del Centro di produzione tv di Roma è quindi alla base della riduzione della durata dei telegiornali Rai odierni, che sono stati riorganizzati con la trasmissione di notiziari più brevi composti per lo più da contributi pre-confezionati.