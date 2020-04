Ecco la primavera: meteo caldo e soleggiato fino a Pasqua

Inverno, arrivederci. Da oggi si apre una fase meteo stabile e mite, pienamente primaverile, che ci condurrà almeno fino al giorno di Pasqua, domenica 12 aprile. Nove giorni pieni in compagnia dell'anticiclone e di un clima sempre più mite con temperature massime superiori ai 20 gradi, per molti giorni, su gran parte d'Italia.

Ultime incertezze

Prima di goderci un "boom della primavera" così come lo chiamano gli esperti, dobbiamo fare i conti con un'area di instabilità dura a morire che, ancora oggi, sta condizionando il Sud Italia e le Isole Maggiori: come mostra il satellite, la nuvolosità in quelle aree è collegata ad una bassa pressione africana che, da alcuni giorni, staziona sul basso Mediterraneo. Ecco che nuove piogge e temporali interesseranno le Isole e la Calabria, nubi sparse ma asciutto sulle altre regioni meridionali.

Discorso diverso per il Centro-Nord, dove splende il sole e l'alta pressione è già riuscita ad affermarsi con maggior forza. Le temperature massime saranno in graduale aumento ma, la scorsa notte, le minime sono state ancora pienamente invernali: le stazioni meteo ufficiali hanno registratro valori intorno a 0 gradi a Milano Malpensa, Udine, Rimini, Ancona e Perugia per citarne alcune. Su quasi tutte le città, da Roma in su, le temperature sono state molto basse. La "colpa" è della fase fredda scandinava che, con oggi, ha definitivamente esaurito la sua azione sull'Italia.

Ecco l'anticiclone di primavera

Il fine settimana sarà caratterizzato da cieli sereni e clima gradevole: l'alta pressione sarà sempre più forte e durante le ore centrali del giorno le temperature aumenteranno su tutto il Paese portandosi su valori intorno ai 18-20 gradi da nord a sud. Anche sulle Isole Maggiori le condizioni meteo saranno in netto miglioramento con residua innocua nuvolosità ma prevalenza di bel tempo.

Se è vero che di notte, a causa dell'escursione termica tipica dei mesi primaverili, si perderanno molti gradi, non ci saranno più le tanto temute gelate di quesi giorni con minime ovunque ben sopra gli zero gradi.

Meteo splendido per la Settimana Santa

Secondo gli ultimi aggiornamenti da parte dei centri di calcolo meteorologici, emerge come un'area di alta pressione, un mix tra quella delle Azzorre e quella africana, si distenderà sul bacino del Mediterraneo da lunedì 6 aprile e sembra destinata a durate per l'intera settimana che culminerà nella domenica di Pasqua.

L'anticiclone sarà forte e potente, simile a quelli che ci hanno interessato nei mesi invernali. Le giornate sono previste tutte assolate con temprature in ulteriore aumento rispetto al fine settimana: questo significa che le massime potranno anche superare i 20-22°C soprattutto al Centro-Nord durante le ore più calde pomeridiane. Questi valori saranno superiori alle medie di riferimento di oltre 3 gradi.

Unica eccezione la Sicilia, la terra del sole per eccellenza ma che, stavolta, sarà fuori dal coro: sull'Isola si rinnoveranno condizioni di instabilità, soprattutto durante le ore pomeridiane, con acquazzoni e temporali sparsi anche di forte intensità.

Maltempo dopo Pasqua?

Potrebbe esserci una svolta legata alle perturbazioni atlantiche ed al ritorno di un clima più fresco intorno alla metà del mese: il flusso perturbato atlantico si abbasserà di latitudine tornando ad interessare anche il nostro Paese. Non è, chiaramente, una previsione vista l'enorme distanza temporale ma una possibile linea di tendenza. Il bel tempo piace a tutti ma, certamente, qualche altra pioggia prima dell'arsura estiva sarà fondamentale per i bacini idrici.

