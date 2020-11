Ecco la task force che controlla i soldi del Recovery Plan

Ad oggi, nessuna traccia dei soldi del Next Generation Eu. Tantomeno ci sono quelli del Recovery Plan italiano di cui tutti si riempono la bocca all'interno del governo. Ma come scrive Milano Finanza, il premier Giuseppe Conte sta per formare in queste ore la task force che monitorerà sui progetti da realizzare con i 209 miliardi in arrivo da Bruxelles. Per il Piano europeo, infatti, il governo dovrà garantire una stretta vigilanza sull'utilizzo dei fondi, che altrimenti potrebbero essere ritirati. Come scrive il quotidiano, faranno parte di questa struttura incaricata del monitoraggio rappresentanti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (presso Palazzo Chigi), della Ragioneria Generale dello Stato (presso il ministero dell'Economia) e del Dipartimento Coesione (presso il ministero per il Sud).

A guidare la task force sul Recovery Plan è Mario Turco

" La gestione degli investimenti sarà uno degli asset fondamentali del Recovery Fund, su cui si baseràlo sviluppo futuro del Paese. In questa prospettiva abbiamo con l'articolo 41 del decretoSemplificazioni introdotto una riforma in tema di monitoraggio, prevedendo nuove regole di gestionedegli investimenti, una nuova accountability per rendere più trasparente l'informazione verso icittadini, con l'introduzione degli open data ", ha commentato il sottosegretario alla Presidenza con delega agli investimenti Mario Turco, che sarà incaricato dal governo giallorosso a guidare la task force. Proprio oggi il Cipe sarà chiamato ad approvare la direttiva applicativa dell'articolo 41 del decreto Semplificazioni, che introduce nell'ordinamento questo monitoraggio sui soldi provenienti da Bruxelles. Che sarà necessario soprattutto sui progetti del Recovery Plan, sui quali Bruxelles erogherà i fondi ogni sei mesi quando sulla base di obiettivi specifici raggiunti. Quindi si tratta di prestiti condizionati.

E conte ammette: "Siamo in ritardo"