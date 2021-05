Ecco il trucco per riconoscere se il salmone è buono

Il salmone non è tutto uguale. E bisogna sapere riconoscere se è buono oppure se è stato attaccato da parassiti. Proprio su questo punto si è basato un servizio de Le Iene, andato in onda martedì 11 maggio. A lanciare l’allarme è stato Don Staniford, attivista e presidente di Salmon Watch.

Attenti a che salmone comprate

Il consumo di salmone è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni e, ovviamente, per far fronte a questa richiesta sono nati molti allevamenti. Non tutti però, soprattutto quelli intensivi, sembrano seguire attentamente le norme e, ad andarci di mezzo, alla fine è la nostra salute. Il conduttore Matteo Viviani ha parlato della qualità della carne e quali accorgimenti seguire per evitare situazioni spiacevoli. Staniford ha spiegato che i salmoni allevati in allevamenti intensivi spesso non sono in ottime condizioni. Il motivo è che “essendo ammassati in un ambiente così stretto, si ammalano, vengono attaccati da parassiti. I parassiti poi si insinuano nella carne sopra la testa: le chiamano corone della morte”. Inoltre, per questo motivo alcuni allevatori di salmone "utilizzano ogni tipo di sostanza chimica, coloranti artificiali nella carne di salmone, usano organofosfati, medicine per uccidere i parassiti". Naturalmente tutte queste sostanze arrivano poi sulla nostra tavola.

Staniford si è soffermato a parlare di coloranti, spesso usati negli allevamenti intensivi, solo per dare al salmone da vendere un bell’aspetto che invogli il possibile acquirente a comprarlo. Ci sarebbe perfino una cartella di colori pensata proprio per raggiungere la colorazione del salmone desiderata. I pesci più vicini al color rosso sarebbero infatti quelli maggiormente comprati, anche se il prezzo è superiore agli altri.

Solo uno su 5 è risultato pulito: il trucco per riconoscerlo