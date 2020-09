Ecco tutto quello che c'è dietro il caso della "cacciata" di Becciu

Papa Francesco, "cacciando" Angelo Becciu, ha creato un precedente. Una modalità gestionale che il Vaticano, almeno durante i tempi odierni, ancora non aveva conosciuto. Becciu non è stato "scardinalato", come si pensava in prima battuta. L'alto consacrato italiano ha perso i diritti concessi dalla porpora: questa è la sintesi della mossa operata dal pontefice argentino. Attorno al Vaticano sembrano sollevarsi anche voci scandalizzate o quasi per l'accaduto, ma Bergoglio - in quanto vertice della Chiesa universale - è il depositario del potere che prevede di poter prendere decisioni come quella comunicata nel corso della giornata di ieri. Il perché della mossa dell'ex arcivescovo di Buenos Aires sta emergendo in queste ore.

In relazione ai dubbi circolanti sul "come" il caso di monsignor Angelo Becciu sia stato affrontato, vale la pena riportare quanto scritto sul sito specializzato IlSismografo, che ha pubblicato un articolo a firma del direttore Lucas Badila in cui si legge pure quanto segue: "Questi astrali papali sarebbero elementi che il Papa ha avuto dal Tribunale unico vaticano che però non sta processando il cardinale dimissionario e non lo ha incriminato di nulla. Il gesto di ieri del Papa assomiglia ad una “esecuzione”: sei accusato di … ma non puoi difenderti (tranne che tramite la stampa". E ancora: "Becciu va processato come Pell e tutti devono attendere la sentenza finale definitiva. Il Papa, nonostante i suoi poteri, non è un giudice né un tribunale. Nonostante tutto, i diritti dell’accusato esistono e le garanzie anche così come la presunzione d’innocenza tanta cara a Francesco". Becciu, insomma, avrebbe diritto a difendersi. Ma la perdita dei diritti cardinalizi è ormai effettiva. Di rimando, proprio il cardinale australiano George Pell - come ripercorso da IlMessaggero - ha manifestato approvazione per la disposizione di Jorge Mario Bergoglio.

Lo scandalo a questa questa vicenda sarebbe legata a quello dell'utilizzo dell'Obolo di San Pietro, ossia le offerte che i fedeli di tutto il mondo destinato al Papa. Il fondo tradizionalmente utilizzato per le opere di carità. Diverso, invece, il discorso riguardante lo "scandalo del palazzo di Londra", per cui Becciu non è stato tirato in ballo. Una specificazione narrativa: il pontefice sudamericano avrebbe dato contezza a Becciu di averlo privato dei diritti cardinalizii all'interno di un incontro privato. Il consacrato italiano non è uno qualsiasi: è stato il sostituto della segreteria di Stato, prima di ricoprire l'incarico di prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Anche quest'ultimo ruolo non verrà più ricoperto dal cardinale (perché Becciu resterà cardinale).

I motivi della cacciata

Stando a quanto si apprende dall'Adnkronos, Bergoglio avrebbe deciso di intervenire su Becciu per via di "settecentomila euro destinati alla carità del Papa finiti in operazioni che avrebbero avvantaggiato i fratelli". Di questi, centomila euro sarebbero derivati proprio dall'Obolo di San Pietro, ma bisognerà verificare nel tempo la realtà dei fatti. Quello che viene ventilato, comunque sia, è che Becciu potrebbe aver trasferito alcuni fondi per "sostenere le attività caritative della Caritas di Ozieri che sarebbero alla fine state destinate non alla Caritas ma al suo braccio operativo, la cooperativa sociale Spes di cui il fratello di Becciu, Antonino, è presidente". Ma c'è anche dell'altro. Poi ci sarebbero, infatti, ulteriori due contributi da trecentomila euro che potrebbero essere stati destinati alla Spes. E ancora una presunta influenza sul rapporto tra una società attribuibile al fratello di Becciu e la Caritas di Roma, più una serie di lavori che sarebbero stati assegnati da nunziature apostoliche ad una falegnameria di cui un altro fratello di Becciu sarebbe il proprietario. Papa Francesco, insomma, avrebbe deciso di di rimuovere Becciu da prefetto, dopo aver appreso notizie in merito a questo elenco di presunti avvenimenti.

La versione di Becciu