Effetto Ferragni? Sui social la suggeriscono al Partito Democratico

Altro che Nicola Zingaretti, finito addirittura ultimo nella classifica di gradimento dei presidenti di Regione del Governance Poll 2020 con il 31% di preferenze, il Partito democratico avrebbe bisogno di ben altre personalità a rappresentarlo. Lo sanno bene gli internauti, che suggeriscono al Pd di chiamare in causa Chiara Ferragni, amatissima fra i giovani.

Non si sa mai, magari la blogger ed impreditrice divenuta famosa grazie alla sua pagina web "The Blonde Salad" potrebbe compiere il miracolo e restituire un po' di vitalità ad un partito da tempo in stallo, lasciato indietro dal centrodestra, come si legge negli ultimi sondaggi. Annoverata fra le influencer più importanti del mondo, Chiara Ferragni è in grado di muovere un numero incredibile di giovani fan. I suoi effetti si sono visti anche lo scorso fine settimana, quando si è registrato un boom di visite alla Galleria degli Uffizi di Firenze.

Motivo? Invitata dal direttore Eike Schmidt, la bionda influencer ha visitato il museo e si è fatta fotografare dinanzi alla "Nascita di Venere" di Sandro Botticelli. Un nutrito gruppo di persone, ricoscopertesi improvvissamente appasionate d'arte, è quindi corso agli Uffizi, che hanno registrato un + 24% di accessi, dei quali un 27% costituito da giovani under 25.

Il fatto ha naturalmente scatenato un dibattito sui social, con numerosi meme ad ironizzare sui benefici "effetti collaterali" della Ferragni. C'è chi ha proposto di chiederle di farsi fotografare mentre complila il 730 così da ridurre l'evasione fiscale (altro che metodo cashless proposto da Conte), e chi ha addirittura suggerito di inviarla a Bruxelles a trattare con l'Olanda, così da rabbonire il "frugale" Mark Rutte.

Perché, dunque, non proporre la "cura" Ferragni anche al Partito democratico, si è quindi domandato qualcuno? Le elezioni regionali sono ormai alle porte, ed in Toscana (una delle roccaforti del Pd) c'è l'agguerrita Susanna Ceccardi (Lega). Un aiutino potrebbe non guastare. Da qui il post di un utente, che ha ritoccato una foto di Chiara Ferragni, facendola posare di fronte ad una gerenerica sede del Pd. "Giochiamoci il tutto per tutto" , si legge sotto l'immagine.