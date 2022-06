Elicottero disperso, a bordo sette persone: ricerche tra Emilia e Toscana

Un elicottero è scomparso dai radar nella zona dell’Appennino, tra Emilia e Toscana, al confine tra le province di Modena e Lucca. Secondo quanto si apprende le ricerche sono state attivate per cercare il velivolo che era partito nella mattinata di oggi, giovedì 9 giugno, dalla zona di Lucca con a bordo sei passeggeri stranieri, 4 cittadini turchi e due albanesi, più il pilota italiano.

Il piano di volo

L'ultima segnalazione pervenuta lo collocherebbe nel territorio sopra le montagne del Modenese, vicino al confine con la Toscana. Per cercare l’elicottero disperso sono scesi in campo sia i vigili del fuoco che il soccorso alpino. Da una prima ricostruzione il piccolo velivolo da trasporto, un Agusta Koala a noleggio, si era alzato in volo questa mattina verso le 09.30 dall’aeroporto di Capannori Tassignaro, comune in provincia di Lucca, e avrebbe dovuto raggiungere Castelminio di Resana, nel Trevigiano, come confermato da fonti della Roto Cart, un'azienda specializzata nella produzione di carta per uso domestico. Infatti, da tre giorni il velivolo faceva la spola tra Lucca e il Trevigiano per portare alcuni buyer in azienda.

L’allarme è stato lanciato verso le 16 di oggi pomeriggio dalla Prefettura di Modena che coordina le ricerche. Le squadre del servizio regionale Emilia Romagna del soccorso alpino sono state attivate dalla Prefettura di Modena e dalla protezione civile regionale. I vigili del fuoco di Lucca e Modena si stanno occupando di perlustrare la zona appenninica al confine tra le due province e in particolare sarebbe battuta la zona tra Pievepelago e San Pellegrino in Alpe. Sulla zona della ricerca sono stati fatti convergere i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, con squadre a piedi, oltre a tecnici di elisoccorso.

In aiuto anche un elicottero militare

Da quanto reso noto, oltre a diverse squadre territoriali del Saer, sarebbe decollato anche un elicottero del 118 di Pavullo nel Frignano, con a bordo personale del soccorso alpino. Da pochi minuti è intervenuto in aiuto anche un elicottero HH139-B del 15esimo stormo dell'Aeronautica Militare di stanza a Cervia, con a bordo altro personale del Soccorso Alpino esperto dell’orografia della zona interessata dalle ricerche, due tecnici ed un medico del soccorso alpino. Sulla zona sta sorvolando anche un elicottero dei vigili del fuoco. Sulla sua pagina Twitter l'Aeronautica Militare ha spiegato la situazione rendendo noto che un suo elicottero sta partecipando alle ricerche.