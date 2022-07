Elon Musk posta su Twitter la foto con i figli e Papa Francesco

L’incontro non era inserito nel bollettino ufficiale della Santa Sede, molto probabilmente perché nelle intenzioni del Vaticano doveva mantenere il carattere della riservatezza, ma ci ha pensato il magnate Elon Musk, numero uno delle società SpaceX e Tesla, a renderlo noto al mondo intero. Il miliardario statunitense di origine sudafricana ha postato sul suo account Twitter la foto che lo ritrae, insieme a quattro dei sette figli, con Papa Francesco. Erano quasi due settimane che l'uomo più ricco del mondo non scriveva sulla piattaforma di social network che sta per acquistare. Non è chiaro né il luogo dell'incontro, probabilmente Santa Marta, né perché Musk sia stato ricevuto dal Pontefice. “Onorato di incontrare @pontifex ieri” , ha scritto in maniera stringata su Twitter. Con Papa Francesco Musk ha parlato delle nuove tecnologie che salveranno il mondo.

Accanto al Pontefice anche i quattro ragazzi adolescenti di Musk. Il miliardario, in realtà, ha otto figli. I ragazzi presentati a Papa Francesco sono quelli avuti dalla scrittrice canadese Justine Wilson, con la quale ha portato avanti una relazione dal 2000 al 2008. Justine Wilson aveva avuto un primo figlio con Musk, Nevada, nel 2002, che morì dieci giorni dopo la nascita per la Sids, la Sindrome della morte in culla. Più tardi ebbe due gemelli, Xavier e Griffin, e poi altri tre, Damian, Kai e Saxon, che ora hanno 16 anni. I cinque adolescenti hanno sempre mantenuto un profilo piuttosto basso, nonostante il padre abbia l'affidamento congiunto.

Fino al 20 giugno scorso, quando Xavier, 18 anni, ha dichiarato di essere transgender: dal punto di vista legale vuole essere riconosciuto come donna e con il suo nuovo nome, Vivian Jenna Wilson. Ha cercato anche di tagliare tutti i suoi legami con il padre, infatti no nera presente all'incontro con Papa Francesco. Quasi sicuramente, la ragazza non ha apprezzato i commenti di Musk sui pronomi di genere che non sono piaciuti alla comunità transgender. In passato, il miliardario aveva dichiarato, sempre su Twitter, di essere “assolutamente favorevole ai trans” , ma ha definito “un incubo estetico tutti questi pronomi” . Da qui una serie di polemiche che ancora non si sono assopite, nonostante la sua società di auto elettriche, Tesla, sia in cima alla lista annuale dei migliori posti in cui lavorare per le persone Lgbtq.

Il figlio più famoso di Elon, in ogni caso, è quello nato con la sua attuale fidanzata Grimes (il cui vero nome è Claire Boucher). La cantante ha dato alla luce il loro figlio X A-Xii ( X AE A-XII ) il 4 maggio 2020. Nel marzo di quest'anno, Grimes ha colto tutti di sorpresa raccontando che con Musk hanno avuto un altro figlio con madre surrogata, nel dicembre 2021, e hanno chiamato la bambina, Exa Dark Siderl Musk , soprannome "Y", mentre il maschio pare venga chiamato con un più facile "X".