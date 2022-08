Battuto ogni record: 2000 migranti in un giorno, 11 sbarchi in una sola ora

A Lampedusa e in Sicilia è di nuovo emergenza migranti. Dopo una tregua di alcuni giorni la più grande delle Pelagie è nuovamente al collasso. Negli ultimi giorni, gli sbarchi (ingenti) autonomi nel nostro Paese erano concentrati prevalentemente sulle coste calabresi e pugliesi. Era la rotta turca quella maggiormente attiva ma ieri Lampedusa ha battuto ogni record, così come Pantelleria e le isole del trapanese, anche queste sotto assedio. Dalla notte di venerdì a quella appena trascorsa, gli sbarchi a Lampedusa sono stati 50: quasi due ogni ora, con punte di 11 sbarchi in un'ora nell'ultima notte. Una situazione che non può essere sostenuta, che sta mettendo le forze dell'ordine e di soccorso a dura prova. E come se non bastassero gli sbarchi autonomi, sull'isola è stata fatta arrivare anche una ong. Gli arrivi in appena 24 ore superano abbondantemente il migliaio di unità, quasi 2000 se si considerano anche quelli di Marettimo e Pantelleria, oltre che Lampedusa.

Caos a Lampedusa

Durante la notte, prima dell'una, sono stati 200, con 11 diversi barconi, i migranti sbarcati in meno di un'ora a Lampedusa: un vero record. Successivamente, si sono verificati altri sbarchi, che hanno portato il numero di eventi a 50. È stato frantumento ogni record per quel che gli riguarda gli sbarchi si un singolo giorno sull'isola. Prima di ieri, il record era stato 36. Definire al collasso la struttura di cala Imbriacola è riduttivo: al suo interno ci sono oltre 1500 persone, esattamente 1517, quando il numero massimo di ospiti per il quale è stato omologato è di appena 350. Facile intuire quali siano le condizioni all'interno della struttura dove, fino a ieri, erano presenti 340 persone. Fortunatamente, nella mattinata di sabato è stato previsto il trasferimento di 300 persone, che ha in parte alleggerito la pressione all'interno dell'hotspot, dove però la situazione resta gravissima. E come se non fosse già emergenza a causa degli sbarchi autonomi e dei barconi scortati in porto dalle motovedette, è stato autorizzato lo sbarco a Lampedusa anche della nave ong Nadir, che ha attraccato poco dopo mezzanotte al porto commerciale dell'isola con 50 persone a bordo.

Collasso Pantelleria

Sono stati 20 nelle ultime 24 ore gli sbarchi a Pantelleria. Al momento sull'isola ci sono 392 migranti arrivati fino all'isola con i barchini. Alcuni di loro sono stati trovati in mare e portati a riva dalle forze dell'ordine che pattugliano la zona. " La situazione nell'isola al momento è pesante. Abbiamo alcuni moduli abitativi che possono ospitare al massimo cento migranti, ma nell'isola ce ne sono oltre 300 ", dice il sindaco Vincenzo Campo. Il sindaco ha poi concluso: " Chiedo, visto che si tratta di un'emergenza europea, una maggiore collaborazione con altri sindaci del Trapanese e siciliani per trovare una struttura che possa essere più idonea. Inoltre chiedo che i trasferimenti vengano eseguiti in modo più celere. Siamo in grande difficoltà e serve un intervento immediato ". Oggi è previsto il trasferimento di 80 migranti a Trapani ma, se i numeri restano questi, la situazione sull'isola permane di assoluta gravità.