"Necessario un approccio diverso". A Lampedusa ora è il caos

Non accennano a fermarsi gli sbarchi dei migranti lungo le coste di Lampedusa ed il sindaco Totò Martello chiede un incontro urgente al presidente del consiglio Mario Draghi. Anche la scorsa notte gli uomini delle Forze dell’ordine sono stati impegnati a gestire l’arrivo degli stranieri: 692 per l’esattezza, arrivati in sette diversi momenti a bordo di barchini e gommoni. Tutto è iniziato poco dopo la mezzanotte quando la guardia costiera e la guardia di finanza hanno soccorso un barcone con 85 migranti. Poco dopo sono arrivate autonomamente altre due imbarcazioni con 13 e 12 nordafricani a bordo. All’alba altri 4 barchini con 20, 54, 53 e 13 migranti. Fra loro anche un neonato sottoposto immediatamente con la madre alle visite mediche del caso.

La macchina dei controlli anti Covid e le procedure di identificazione sono scattate immediatamente e i migranti sono stati accompagnati dentro l’hotspot di contrada Imbriacola creando così ulteriori problemi di spazio. Con il loro arrivo, all’interno della struttura si sale a quota 1.350 ospiti a fronte di una omologa per 95 persone. La situazione è critica: dentro la struttura di accoglienza è emergenza ed ormai certo che gli arrivi delle ultime ore ne preannuncino altri per i giorni a seguire. Un allarme che non può di certo essere sottovalutato e che, da questa mattina, è divenuto oggetto di una richiesta di incontro del sindaco Totò Martello al capo dell’esecutivo Mario Draghi.